港大外籍女生未獲博士學位　覺被歧視求覆核　官拒處理

香港大學藥劑學系外籍博士生，疑不滿港大拒絕頒授哲學博士學位，她早前提出司法覆核，質疑其指導導師得知她懷孕後歧視她，要求推翻論文考評委員會的決定。法官高浩文今（26日）拒絕批許可，並在判辭指，本案涉及學術表現評價，不可司法覆核，又指申請人的研究數據的可信度，確受到其導師和考官質疑，遂駁回其申請，但因同情申請人無需她承擔訟費。



申請人為Begum Musammat Kulsuma，答辯人為香港大學校務委員會。根據資料，申請人曾在孟加拉的大學，及香港城市大學取得學位。

申請人Begum Musammat Kulsuma在香港大學藥劑系修讀博士學位課程。(資料圖片)

申請人Begum Musammat Kulsuma在港大未考獲博士學位，於高等法院提司法覆核。(黃浩謙攝)

法官高浩文指司法覆核不能挑戰學術評價。（資料圖片）

申請人修讀3年制博士課程

判辭指，申請人在2020年在香港大學藥理及藥劑學系攻讀全日制哲學博士（PhD）課程，其指導導師為汪玉教授（Professor Wang Yu），課程原定3年完成。

教授指申請人研究數據有問題

在2023年9月，申請人向教授表示會為遲交論文申請寬限期，汪在11月中收到草稿後，認為申請人的論文的研究數據有問題，不能通過PhD考核，並建議她轉以哲學碩士（MPhil）候選人身份畢業。申請人未有正面回覆，僅稱她會繼續蒐集數據。

汪曾著申請人考慮是否能同時照顧幼兒

及至2024年1月底，申請人在向汪表示，她差不多完成論文，並提到她剛誕下男嬰。汪透過電郵恭喜申請人之餘，著申請人想想：「有無人可以在3年內完成PhD，同時照顧兩名幼兒？」汪稱轉以MPhil候選人身份畢業是最好的決定，總比退學好。

申請人被質疑數據造假兼質素差

申請人形容，汪在這封電郵態度突變。翌月，汪收到申請人的第3稿論文，汪斥數據造假兼質素差。申請人則回覆她會延遲1年交論文，並稱她已經有1個哲學碩士和碩士學位，再拿1個哲學碩士對她日後回到自己國家工作無用處。

考評委員會裁定申請人口試不及格

申請人最終在2025年5月遞交其論文，論文考評委員會同年10月裁定申請人口試不及格，建議在申請人於3個月內完成所有建議的修訂，便可獲頒授MPhil學位。

申請人認為考評員有偏見

申請人其後向港大投訴由汪教授挑選的考評員可能有偏見，並質疑評估不公。港大調查後認為，沒證供顯示評核結果與汪教授及考評員之間的「密切專業聯繫」有關。

司法覆核不能挑戰學術優劣爭議

法官高浩文指，原則上任何針對學術判斷優劣的挑戰，均不可透過司法覆核處理，某個決定的程序公平性或合理性則可被覆核。

本案涉及學術及科學決定

法官認為，本案是挑戰論文考評委員會（TEC）對申請人的博士論文及口試質素的決定，當中牽涉的學術及科學評價應由TEC決定，而非法庭。本覆核除了影響申請人之外，對公眾利益無影響。

申請人未向平等機會事務組投訴

法官指，申請人訴諸司法覆核前，應先用盡其他上訴程序，正如港大一方指，申請人尚未循《性別歧視條例》興訟，亦未向香港大學平等機會事務組投訴。

其他考官亦認為研究數據不可信

就申請人質疑汪得知她生育後態度大轉變，涉嫌歧視。法官就指，汪早在2023年已對申請人的研究數據的準確度表示質疑，其他評核論文的考官亦覺研究數據不可信。此外，校方的調查小組亦認為，汪是考慮到申請人兼顧學業和家庭的困境，才建議她轉以MPhil候選人身份畢業。

同情申請人身兼母親及研究生有困難

法官最終拒絕批出司法覆核許可，稱取得博士學位的過程絕不容易，他同情申請人身兼母親和博士研究生的困難，她即使多次延期仍未如願獲頒博士學位，確實令人遺憾。法官未下令申請人支付訟費。

案件編號：HCAL 243/2026