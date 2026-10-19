新皇崗口岸｜車隊的士Call車實測　5車隊有3隊預約5分鐘取消訂單

新皇崗口岸上周一開通，《香港01》今午（19日）在口岸實測召喚車隊的士，在五隊的士車隊中，有3隊在預約5分鐘後取消訂單，未能成功召車，包括BigBee、JOIE及星群的士。



新皇崗口岸設預約車隊的士乘客候車區，該處設顯示屏，會顯示車隊的士車牌號碼、及其狀態。（董素琛攝）

《香港01》下午約3時實測，透過八達通call車易嘗試召喚車隊的士，成功自動定位口岸的士上客位。5隊的士車隊中，有3隊在預約後5分鐘取消訂單，未能成功召車，包括BigBee、JOIE、星群的士。系統在取消訂單前均顯示「正努力呼喚司機」。

另外兩隊車隊Big Boss及Amigo的士，均在預約後1分鐘內成功召車。在成功召喚的士後，系統會顯示的士車牌號碼、顏色等資訊。

口岸設有的士到站顯示屏，會顯示車隊的士車牌號碼、及其狀態，提醒乘客必須先登記已預約車隊的士車牌號碼，並可向車隊的士大使查詢。該處並設6種預約平台的二維碼，供乘客掃描以預約行程。

5隊的士車隊中，有3隊在預約後5分鐘取消訂單，未能成功召車，包括BigBee、JOIE、星群的士。

2026年10月19日，重陽節三日連假將結束，新皇崗口岸自下午約5時開始有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升。（方承恩攝）