新皇崗口岸前線控訴人手短缺　入境處：開通前已增聘　續靈活調派

新皇崗口岸上周一（12日）開通，昨日（18日）迎來首個周日，過關閘口大排長龍逼爆。《香港01》昨日也接獲一封由前線入境事務主任（IO）向新皇崗口岸管理層發出的信件。該信件提到，前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等，又指近日工作群組傳來「排山倒海的求救訊息，彷彿在上演一齣荒島求生戲」。



入境處回覆《香港01》查詢表示，已對信息內容作出了解，又指處方在口岸開通前已增聘人員，會繼續透過靈活調派人手，應付口岸開通初期的運作需要。處方又指，一直重視員工的工作情況，明白前線人員的工作壓力，並衷心感謝及肯定同事秉持專業態度，緊守崗位。



2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸上周一開通，昨日(10月18日)迎來首個周日。圖為新皇崗口岸進行第四次大型演練。（資料圖片/湯致遠攝）

當值主管室缺人無法發揮統籌角色 曾有入境事務主任工作8小時無休

新皇崗口岸開通約一周，一班入境事務主任向管理層發信，指正面臨人手嚴重不足的問題。信中提到6層的指揮室，共10個重要的崗位通宵時段僅有8人工作；部份樓層的當值主管室已懸空，無法發揮監察、統籌、分配的角色，前線職員求助無門。每當出現狀況的時候，只能致電其他樓層求助，又提到曾有入境事務主任於晚上7時15分工作至凌晨3時30分，全程沒用膳及休息時間。

「合作查驗」頻卡關、往回走重排人手通道 衍生額外工作

信中又指，口岸設計缺陷衍生額外工作，離境大堂需頻繁處理行程取消、查詢等事項，又指「合作查驗」通道技術未成熟，市民或旅客經常被卡關再要入境事務主任檢查，需重新到人手通道排隊，容易引起鼓譟。

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸已在2026年10月12日啟用。（資料圖片／夏家朗攝）

倡入境事務主任人手每更提升1.5倍 減少交接頻率

這班前線入境事務主任於信中提到多項建議，包括增加入境事務主任人手，至少每更增至現時的1.5倍，同時應增加長更人數以減少交接頻率。另外，信中又建議聯合指揮中心應比照警務處與海關等部門的做法，改由高級入境事務主任或以上職級坐鎮，避免入境事務主任承擔過重的跨境溝通壓力。

他們促請口岸管理層盡快審視並調整人手編制、工作分配及流程指示，以應付新口岸持續上升的個案量及各類突發情況。

他們也在信的最後指出，唯有在基礎人手切實到位的前提下，高級入境事務主任及入境事務主任方能擺脫日夜抽調人手、疲於救火的惡性循環，專注於處理個案及其他重要決策，「倘若連最基本的人力需要都無法滿足，前線人員終日耗費大量精力四處爭取所屬層數人手，則所有必要的善後處置與長遠的運作優化皆成空談，永無開啟之日」。

一群入境事務主任今（18日）向新皇崗口岸管理層發信，提到人手出現嚴重短缺問題。（資料圖片/夏家朗攝）

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

入境處：一直與員工及工會保持有效溝通 感謝同事付出

入境處發言人表示，留意到並關注外界流傳的相關信息，亦已對信息內容作出了解。入境處在口岸開通前已增聘人員，並會繼續透過靈活調派人手，以應付皇崗口岸開通初期的運作需要。

處方又指，一直重視員工的工作情況，並與員工及工會保持有效溝通。處方明白前線人員在口岸開通初期面對的工作壓力，並衷心感謝及肯定同事面對繁重通關需求時，仍然秉持專業態度，緊守崗位，全力以赴為旅客提供優質高效的出入境服務。

入境處又指，會繼續與內地相關部門保持緊密溝通，密切監察皇崗口岸的運作情況，並按實際運作需要，適時採取應對及改善措施，靈活調派人手，確保旅客和車輛通關暢順有序。