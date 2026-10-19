新皇崗口岸昨逼爆　重陽連假最後一天未見人龍　市民稱出乎意料

新皇崗口岸啟用逾一周，昨日（18日）下午曾出現人流高峰，有旅客需輪候兩小時才成功過關。今（19日）是重陽節3日連假的最後一天，口岸人流減少，不少人均反映無需排隊便成功過關。有市民指此前從新聞得悉昨日過關的人流極多，惟今日關口卻無太多人，認為是出乎意料。



2026年10月19日，晚上7時，記者經新皇崗口岸過境至深圳、再返回香港，沿途所見人流不多，扶手電梯處僅小量人穿梭。（董素琛攝）

記者今午約4時到達新皇崗口岸，當時已持續有人步出入境大堂，並有警員在場維持秩序，保安局副局長卓孝業曾於傍晚時候到場視察，現場未見混亂及擠塞。至晚上約7時，記者經口岸過境至深圳、再從深圳過境回香港，沿途所見人流不多，無需排隊便可過關。

2026年10月19日，晚上約7時，記者經口岸過境至深圳、再從深圳過境回香港，沿途所見人流不多，無需排隊便可過關。（董素琛攝）

2026年10月19日，重陽節三日連假將結束，新皇崗口岸自下午約5時開始有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升。（方承恩攝）

保安局副局長卓孝業於傍晚時候到新皇崗口岸視察。（方承恩攝）

與家人一同經口岸回港的魏先生說，從新聞所見，昨日過關的人流極多，惟今日關口卻無太多人，認為是出乎意料。不過，他指出，從深圳關口到香港關口需上落多層電梯，笑言如「攀登珠穆朗瑪峰」。至於口岸不設商店，他則認為無太大影響，旅客及市民不會在此處長時間停留。

魏先生指，從深圳關口到香港關口需上落多層電梯，笑言如「攀登珠穆朗瑪峰」。（董素琛攝）

黃先生表示，平日較多使用福田口岸，得知新口岸開通後特意前來體驗。（方承恩攝）

黃先生表示，平日較多使用福田口岸，得知新口岸開通後特意前來體驗，他指過關的人流少、無需排隊。他續指，從深圳關口需走較長的路才到香港口岸，亦因交通不便，未來會繼續使用福田口岸過關。

唐小姐指，今天是第二次使用新皇崗口岸，上周五首次來的時候租車前來，預計回程的時候會塞車，故改用公共交通工具，最終發現人流不多。她指出，口岸的落客點及候車處空間較細，擔心日後難以承受更大的車流量。