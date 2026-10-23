九龍城今起一連3日辦潮玩夜市　推潮泰聯乘美食　商戶冀帶旺人流

市建局聯同九龍西潮人聯會等合辦「潮玩夜市 4.0」活動，將於今（23日）起一連三日，於九龍城賈炳達道公園足球場設潮州美食市集，亦會有多個有關潮州文化的攤位遊戲供市民遊玩。4間潮州及泰式餐廳將合作推出潮泰聯乘美食，包括泰式燒潮州魚蛋及蝦棗串配泰式辣醬等。



有參與商戶老闆指，近年因重建計畫令區內人流漸減，希望可透過活動帶動人流及提高生意額。



市建局聯同九龍城商戶等合辦「潮玩夜市 4.0」活動，4間潮州和泰式餐廳將合作推出潮泰聯乘美食。（張智浩攝）

市建局聯同九龍城商戶等合辦「潮玩夜市 4.0」活動，4間潮州和泰式餐廳將合作推出潮泰聯乘美食。（張智浩攝）

一連三日辨潮州美食市集 消費送潮泰美食券

市建局聯同九龍西潮人聯會及九龍城民政事務處合辦「潮玩夜市 4.0」，今（23日）下午4時至9時，以及24日至25日中午12時至下午9時，將會於九龍城賈炳達道公園足球場辨「攤位遊戲賞」活動，屆時會設潮州美食市集，亦會有多個有關潮州文化的攤位遊戲，挑戰成功者更有機會獲得 「街市食品換領券」，可到指定商店換取食品。市民到城南道「微笑泰象」或「紫蘭花」壁畫拍照打卡上載至社交媒體，並加上指定標籤，更可到市建局攤位換領潮州傳統糕點。

市建局今（23）起一連三日於九龍城賈炳達道公園設潮州美食市集及攤位遊戲。（市建局提供）

市建局聯同九龍城商戶等合辦「潮玩夜市 4.0」活動，活動期間，多間九龍城潮州食肆推出優惠。（市建局提供）

另外，現場設「潮州商戶消費賞」活動，市民可於區內潮州商戶或「潮玩夜市」市建局攤位領取「潮州美食地圖」，於指定潮州商戶消費滿港幣20元或以上即可獲得蓋印，憑該地圖可到「潮玩夜市」市建局攤位換取「潮泰聯乘美食」換領券一張，免費到區內指定餐館享用潮泰聯乘美食。

活動期間，4間潮州和泰式餐廳將合作推出潮泰聯乘美食，包括泰式蝦丸皮蛋配潮州桔油、泰式燒潮州魚蛋蝦棗串配泰式辣醬。

商戶：區內重建致人流減 冀活動助提高生意額

參與商戶之一的老闆林先生指，近年因重建計畫令區內人流漸減，希望可透過活動帶動人流及提高生意額，並令更多市民及旅客認識潮州文化和美食。