去年「M」品牌共花$3億資助25活動　七欖帶動九龍城區生意額升15%

政府成立「M」品牌計劃，以配對撥款和直接補助金支援大型國際體育賽事在香港舉行。文體旅局回覆立法會特別財委會的書面質詢時指出，2025-26年度共有25項獲「M」品牌計劃支持的賽事在香港舉行，獲批資助總額為3.022億元，當中包括國際七人欖球賽及香港足球盛會等，其中去年七欖吸引超過11萬名本地及海外觀眾入場，帶動毗鄰體育園九龍城區生意額整體有15%升幅。



獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，去年在啟德體育園進行。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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文體旅局：大型體育盛事吸引旅客 提振本地經濟

文體旅局2025年共資助25項獲「M」品牌計劃支持的賽事，涉及公帑3.022億元，當中包括今年同獲資助的香港國際七人欖球賽事。資助額最高的活動是電競賽事BLAST Premier Hong Kong Rivals，涉款1,700萬港元。

獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，去年在啟德體育園進行。（資料圖片 / 夏家朗攝）

文體旅局：七欖吸引超過11萬名觀眾入場 蘭桂坊生意增長10%至15%

文體旅局表示，大型體育盛事對香港有策略性意義，不僅吸引旅客，更為各個行業包括酒店、餐飲、零售、交通等帶來商機，提振本地經濟。文件中提到，去年七欖吸引超過11萬名本地及海外觀眾入場，帶動毗鄰體育園九龍城區生意額整體有15%升幅，而傳統酒吧熱點蘭桂坊在賽事期間的生意錄得最少10%至15%增長。

2025-26年度獲「M」品牌認可的項目及資助額。（立法會文件）

2025-26年度獲「M」品牌認可的項目及資助額。（立法會文件）

啟德主場館累計吸引超過210萬人次入場

文件中又提到，啟德體育園開幕至今已舉辦近50個、合共逾120場國際及本地的體育和娛樂盛事，包括在七欖、3場中國香港足球代表隊在主場出戰的亞洲盃外圍賽、世界頂尖足球勁旅的表演賽、第十五屆全國運動會（香港賽區）的部分賽事、世界女排聯賽香港，以及演唱會等。截至2026年3月底，啟德主場館累計吸引超過210萬人次入場。

LIV Golf吸引海外高端客戶 人均消費2300美元

另外， LIV Golf 2025香港站吸引超過50名來自世界各地的球手參加，以及40個國家和地區的人士來港觀賽，吸引超過3.8萬人入場，當中不乏具消費力的海外高端客戶，人均消費2,300美元（折算港幣1.8萬元），為香港帶來可觀經濟回報。有關賽事更在全球多個國家和地區播放，鞏固香港作為國際體育盛事之都的形象。

4 Aces GC隊員彼得斯（Thomas Pieters）於3月8日在最後一輪賽事中，在一號發球台擊球。（LIV Golf圖片)

Legion XIII隊長拉姆（Jon Rahm) 3月8日在最後一輪賽事中，在18洞果嶺推桿後奠定冠軍席位。（LIV Golf圖片)