原區經營　適應新區　市建局助「龍城」泰人過渡新生活

市區重建局（市建局）一直按「以人為先」的方針推動市區更新工作。在開展九龍城「衙前圍道／賈炳達道發展計劃」之初，市建局便夥拍服務泰人的地區組織組成「泰人服務隊」，為區內不諳中文的泰人社群提供傳譯及翻譯等支援，協助他們掌握重建資訊。隨著項目進入搬遷階段，市建局與地區夥伴合作進一步推出新的「龍城泰籍街坊支援計劃」，針對泰人家庭、商戶及員工的需要提供適切的支援，協助他們適應新環境、樂業安居。



重建成為May擴展泰式按摩店業務的契機。市建局「龍城泰籍街坊支援計劃」在搬遷階段不僅為她提供租務資訊及翻譯支援，更介紹正尋找工作的泰人按摩師加入，支持業務發展。

細舖搬大舖原區重開 泰式按摩店迎來新發展

在重建範圍內經營泰式按摩店的May藉重建契機，打算在原區尋覓更大舖位擴充業務。但來港近30年，她的中文仍「識講唔識睇」，加上不熟悉本地租務市場，故希望在尋找新舖及處理租約時得到協助。

市建局透過與九龍樂善堂合辦的「龍城泰籍街坊支援計劃」，為她介紹區內舖位及講解本地租務常規，並協助她與地產代理溝通。May表示：「我們看不懂中文，又不熟悉本地文化，計劃幫了我們很多。」May在短短三個月內成功租下新舖並完成裝修，於原區復業。新舖鄰近宋皇臺港鐵站，交通便利；面積亦較舊址寬敞逾 200呎，可服務更多客人。她為新店引入泰式美容及香薰蠟燭推油等新服務，令業務更多元。

隨著業務擴張，May需增聘人手。計劃團隊得悉區內另一按摩店調整規模，有部分員工需另覓工作，便轉介兩名泰籍按摩師到 May 的新店工作，又安排兩名新來港的泰籍員工參加粵語班，加強他們與本地客人溝通的能力。計劃團隊又為May製作短片及海報，於泰人和九龍城社群的社交平台宣傳新店地址及服務。現時新店運作暢順，May非常欣慰：「客人都讚環境更舒服，生意亦較以前穩定。」

老字號迎重建 把握機遇開拓新篇章

由林先生與泰籍太太合力經營、扎根九龍城逾 40 年的泰式雜貨店「昌泰」，是另一家把握重建機遇作新發展的商店。面對社區更新，林先生相信：「每件事有危有機，今次變化反而帶來新發展空間。」

「昌泰」原址位於重建範圍，林先生同樣希望留在原區經營，最終在「龍城」租下鄰近港鐵站、面積更大、人流更旺的新舖。計劃團隊在搬遷期間，安排泰籍青年義工協助林先生整理貨物，又為他更新網上地圖的資訊。「昌泰」舊址於網上地圖曾被標示為「已結業」而非「已搬遷」，但林先生遺失了帳戶資料無法自行更正，義工便代他向地圖平台跟進，成功修正資訊，讓他不用再擔心會有顧客誤以為「昌泰」停業而流失客源。計劃團隊更為他設計中泰雙語宣傳海報，協助新舊顧客找到新店位置。

泰貨老字號「昌泰」新舖空間比以往更寬敞、環境更光亮（左圖）。泰籍義工協助搬舖（中圖），又為店主更新網上地圖資料及設計海報（右圖），宣傳新店址。

「龍城泰籍街坊支援計劃」迄今已為9間泰籍商戶提供支援，包括提供區內商舖放盤資訊、協助租務溝通、搬遷、宣傳新舖及招聘新員工；同時為12名泰籍員工轉介工作，助他們繼續留在「龍城」區就業。

「泰人服務隊」貼心協助搬遷過渡 支援情緒與生活適應

「泰人服務隊」過去四年一直協助泰籍居民及商戶；搬遷期間，服務隊的社工針對搬到新社區的泰人家庭的生活所需，提供貼心協助，包括陪同他們了解新社區的交通，讓他們熟習日常出行安排；帶領他們到訪區內街市和社區中心等生活設施，協助建立新生活模式；又為有需要的家庭配對及運送合用的二手家具，以應付日常生活所需。至今，新服務共為 16 個家庭提供支援。

除生活和家居上的安排，社工亦按個別需要提供適切的情緒支援與輔導，協助泰籍居民適應新生活。

多方位支援 延續與發揚地區特色

市建局與地區組織攜手合作，從覓舖、就業配對、留在原區經營和生活，到搬遷支援和新社區適應，多方位協助泰籍街坊在社區更新過程中作新發展。市建局亦與樂善堂合辦泰國小店文化節等活動，讓公眾認識「龍城」的多元文化，加強泰人社群的連繫，助「小泰國」的地區特色在城市更新過程中延續、強化。

（資料及相片由市建局提供）