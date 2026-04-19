七欖｜九龍城商戶推優惠帶挈生意升一兩成　冀加強向外籍觀眾宣傳

【七欖／Hong Kong Sevens／Rugby Sevens】「香港國際七人欖球賽」上周五（17日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行。賽事成功帶動附近市道，有鄰近商户特設與啟德體育園相關的優惠，例如泊車優惠及特價小菜等。



有位於九龍城的餐廳的負責人表示，七欖期間生意額上升一至兩成；不過由於七欖較多外籍觀眾，未必知道啟德附近的九龍城有這麼多東西吃，所以希望相關部門能加強在啟德體育園一帶的宣傳。



九龍城有商户特設與啟德體育園相關的優惠。其中，九龍城廣場有憑門票可免費泊車兩小時的優惠。（洪戩昊攝）

九龍城有商户特設與啟德體育園相關的優惠。其中，泰國餐廳「小曼谷」亦推出憑門票可以特惠價38元享用小菜的優惠。（洪戩昊攝）

九龍城「小曼谷」：昨日人流「好犀利」 不少外籍觀眾光顧

九龍城有商户特設與啟德體育園相關的優惠。九龍城廣場有憑門票可免費泊車兩小時的優惠，泰國餐廳「小曼谷」亦推出憑門票可以特惠價38元享用小菜的優惠。

於九龍城有兩間分店的「小曼谷」的負責人林先生指，自從政府因重建開始在九龍城收地後，該區人流明顯減少，不過九龍城區外客較多，所以生意額沒有急劇下跌，但也下降兩至三成。

不過他表示，啟德體育園每次有活動，也會令他們的生意額上升一至兩成，今次七欖期間也不例外。雖然第一日（17日）的天雨令人流不是太暢旺，但他形容昨日（18日）人流「好犀利」，有不少盛裝打扮的外籍觀眾來光顧，所以他們也安排多了人手，亦延長營業時間至凌晨一時。

「小曼谷」於九龍城有兩間分店。（洪戩昊攝）

「小曼谷」於九龍城有兩間分店。（洪戩昊攝）

「小曼谷」的負責人林先生指，啟德體育園每次有活動，也會令他們的生意額上升一至兩成。（洪戩昊攝）

倡向外籍觀眾宣傳到九龍城「搵食」 設穿梭巴士由啟德前往

不過，林先生指由於七欖較多外籍觀眾，大部份也未必知道啟德附近的九龍城有這麼多東西吃，所以他希望相關部門能加強在啟德體育園一帶的宣傳，例如可以直接設穿梭巴士送觀眾到九龍城，或在門票加入餐飲現金劵等。

七欖較多外籍觀眾，亦未必令所有餐廳也受惠。茶餐廳「紅雞冰廳」九龍城分店的一名員工指，七欖期間客流雖然也有約一成增長，但全是本地客，沒有外籍人士。啟德體育園舉辦其他以本地人觀眾為主的活動，例如足球港隊比賽，會帶來更多客流。