網約車司機日做10小時養家　憂抽唔中牌如受核彈打擊　盼全職優先

「已經一百歲劈半，仲可以做邊行呢？呢個問題莫講你問我，我每一日都問緊自己。」新冠疫情期間因失業轉投網約車行列的Tony，苦等多年終於迎來合法化，欣喜一瞬，隨之得悉政府僅發一萬個網約車牌照限額，令他再次面臨失業的陰影，他直言如抽不中牌，恐承受「核彈級」打擊。



政府首階段擬發放上限一萬個網約車牌照，並以抽籤或揀選方式分配，同時加強打擊「白牌車」。面對僧多粥少的現實與未知的前景，Tony深感憂慮，盼望當局能在發牌前夕設立過渡期，給予業界喘息與生存的空間。他亦建議取消限額，容許有意從業者按需求申請。



曾任日資公司高層的Tony於2020年新冠疫情期間失業，自此轉投全職網約車司機的行列。（梁鵬威攝）

疫情失業轉全職揸網約車 日做10小時養家糊口

曾任日資公司高層的Tony，10年前因被興起的網約車產業吸引而兼職入行。2020年新冠疫情期間，他不幸失業，投寄近百份履歷均石沉大海。身肩養妻活兒的擔子，他轉投全職司機的行列，6年半以來，他每日工作約10小時，年終無休。他表示，網約車的收入足以維持生計，彈性工時方便照顧家庭，因而逐漸放棄求職，專職開車。

違新例載客最長釘牌3年 網約車司機減上線市民候車難

《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》於8月正式生效，當中包括加重非法取酬載客的罰則，違規司機首次被定罪，有可能被「釘牌」（取消駕駛資格）1至3年，嚴厲罰則令業界人心惶惶。Tony指出，網約車司機入行原因各異，除了養家、賺外快，亦有部分人面臨破產邊緣，冀藉此渡過財務困境。出於對執法風險的顧慮，許多司機不得不縮減上線時間；近期有乘客向他反映候車時間變長，在繁忙時間較難召車。

首階段限發一萬牌擬抽籤 全職司機憂甚於喜

「其實知道政府開始去合法化呢件事嘅時間，我自己係好開心嘅，因為等咗十年，終於可以名正言順咁去做。」政府首階段擬發一萬個牌照，並以抽籤、按指明準則揀選，或混合兩種方式分配名額。Tony獲悉安排後，轉喜為憂：「咁多網約車司機，你唔係全部都畀到牌，咁依家呢班人點算呢？」他估計，限制牌數會導致平台爭奪司機，所致成本將轉嫁予乘客；網約車司機數量大幅削減亦加劇召車難的問題。

望條例生效至正式發牌間設過渡期 留業界生存空間

面對充滿未知的前景，Tony倍感焦慮，只能見步行步。但他希望當局能顧及現職司機的生計及市民出行需求，並在網約車條例生效至正式發牌之間，在執法上設立過渡期，讓業界保有生存空間，「政府可否體恤體諒，或者有啲安排，唔係一刀劃死。一刀劃落嚟，我哋就流血。」

Tony樂見網約車迎來合法化，但對有限的牌照數目感憂慮。（梁鵬威攝）

填補傳統交通缺口 網約車照顧弱勢群體出行需要

Tony認為，網約車服務滿足日常出行需要，亦填補傳統交通工具的服務缺口，「坐輪椅、老人家，佢哋唔係傳統交通嘅honey（寵兒）......住得比較偏遠嘅、交通唔係太方便嘅，佢哋可能係需要靠網約車去幫佢哋駁腳。」這類前往醫院或診所的短途訂單，或需花費大量時間前往接載，Tony直言「一啲都唔好做」，但考慮弱勢群體出行難的問題，必會接單施以援手，「我想除咗賺錢之外，去服務下個社會。」

建議全職、富經驗及提供特定服務司機優先抽籤

他續指，不少網約車司機具備優秀的語言能力且富服務熱誠，接載外國遊客時會主動兼任「旅遊大使」，展現良好的城市形象。有見及此，他建議當局可考慮讓全職、富經驗及提供特定服務的司機優先抽籤。他認為，與其預設牌照上限，不如容許有意從業者按需求申請，若發現不適合亦可退牌離場。

已考取的士牌作退路 惟車租按金沉重添壓力

為配合政策要求，Tony早於上月投考的士牌照，筆試順利考獲合格成績，正研讀職前課程。根據運輸署網頁，持有的士牌者可直接申領網約車牌照，無須額外考取綜合筆試。Tony雖考慮駕駛的士作為後備選項，但坦言絕非首選。他分析指，其營運成本較高，司機須預繳按金，及後仍要承擔車租。

在現時客流減少的大環境下，若要達到理想收入，恐怕工作大半天才能回本，「我租一更車，真係要開足，如果唔係就蝕，變咗壓力會大好多......如果我target（目標）有一個數嘅話，要做幾個鐘頭先可以搵到我想要嘅錢呢？」

為配合政策要求，Tony早在上月投考的士牌照，筆試順利考獲合格成績，正研讀職前課程。（梁鵬威攝）

望網約車平台分擔保費 減輕司機營運負擔

談及網約車的營運成本，Tony表示，現時司機已需承擔燃油、泊車、驗車及牌費等既有開支。根據新規定，每張有效期最長12個月的車輛許可證費用為1,560元，五年期駕駛許可證則為410元；此外，車輛必須購買涵蓋網約車用途的商業第三者風險保險（俗稱三保）。政府早前指出，合資格司機日後可同時在多於一個平台「掛單」提供服務，為免存灰色地帶，因此傾向由車主自行負責購買三保。

「（三保）依家呢個係unknown（未知數），我唔敢估亦不敢想，因為太恐怖啦實在。如果個保險（開支）一掟落我哋度，咁其實我哋都已經好難做，分分鐘計唔掂數嘅話，唔做好過。」Tony估計舊帳新數疊加，經營成本恐增加兩至三倍。他指出，當司機有「跑數」壓力，容易因心急或疲勞駕駛，影響服務質素，甚至增加交通意外風險，最終損害乘客權益。他建議政府可考慮要求網約車平台分擔保費，以減輕司機營運負擔。

抽唔中牌即失生計 打擊如「核彈級」

若最終未能抽中網約車牌照，Tony驚嘆將是「核彈級」的打擊，失去收入不僅令家庭經濟頓失依靠，尚在供款的私家車亦因高行車里數，致售價大跌，淪為「廢鐵」，「我諗佢嘅命運，一係就劏車房，一係就停車場。」

Tony希望當局能顧及現職司機的生計及市民出行需求，並在條例生效至正式發牌之間的設立過渡期。（梁鵬威攝）

政府：一萬限額「審慎穩妥」 會作階段性評估

政府2024年11月至次年1月曾進行調查，指每日使用網約車服務的乘客約為19萬人次，每程平均載客約1.67人。換言之，每日網約車行程數量約為11.4萬程。政府假設每名網約車司機每日平均營運6小時，每小時完成2個行程，即每車每日可完成12程。因此，一萬輛網約車每日總供應量約為12萬程，與11.4萬程需求相若。

運輸及物流局局長早前陳美寶表示，當局考慮社會運載情況及交通生態後，設一萬個網約車牌照限額是「審慎穩妥」的起步點，大致足以應付目前市場需求。政府未來會向各平台收集候車時間、司機上線情况及完成服務次數等數據作階段性評估。運輸署署長謝詠誼亦指會以投訴作為主要評估項目，而非平台評分。明年全面實施網約車規例後，當局會為合法車提供識別招牌，並配合警方「終極最強化」執法。

立法會去年10月三讀通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》，落實「持牌平台、合規車輛、持證司機」的全新規管制度；4項附屬法例亦完成審議，並於2026年8月3日正式生效，當中包括加強非法取酬載客（俗稱「白牌車」）的罰則。違規司機首次被定罪，最高可罰款1萬元及監禁6個月，並可被取消駕駛資格（即釘牌）最少1年及最長3年；再次干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。