山頂光影匯惹爭議　羅淑佩：正聽取意見或修改　談煞停仍言之尚早

旅發局擬在山頂盧吉道及夏力道一帶推出光影表演，引起山頂居民反對。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（21日）在出席活動後見傳媒表示，設置光影匯裝置的初心是希望為香港知名景點帶來新意，動工前已向區議會諮詢。她續指，現時要談會否暫停推出仍言之尚早，但形容項目非「鐵板一塊」， 正聽取意見，相信會作出修改。



有市民10月13日在太平山頂夜跑時，發現現場有人員在測試燈影效果項目。（bonnietrailfreak@Threads）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，山頂光影匯的初心是希望為香港知名景點帶來新意。（鄧倩螢攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，山頂光影匯的初心是希望為香港知名景點帶來新意。（鄧倩螢攝）

羅淑佩表示，旅發局在山頂設置光影匯裝置的初心，是希望為香港知名景點帶來新意，令其重新活起來，參考世界知名景點，如京都、嵐山都有設置燈光裝置，在晚上為自然景點帶來柔光。她強調，動工前已曾諮詢區議會，認為是動工的時候涉及土木，令大家關注會否對生態有影響，局方認為必須正視。

羅淑佩：正聽取意見可認真考慮並改善 一切未有定案

她續指，旅發局及旅遊事務處目前正聽取大家的意見，並會繼續與當區議員到相關地段視察，會虛心、認真考慮意見並作出改善，「大家唔需要擔心，𠵱家都係喺個工程進行當中，一切都仍然未係定案，我哋做咗嘅嘢如果係有一啲修復嘅需要，都絕對可以修復。」

她續指，下月12日，旅發局會向中西區區議會詳細介紹項目。被問及諮詢的時候為何無聽到反對聲音，以及項目會否需煞停，她表示，現時要談推進仍言之尚早，正聽取意見，相信項目會作出修改。

有網友形容山頂行山步道上的燈飾裝置如「水晶皮蝦餃」，反問「真心靚咩」。（圖片來源：西環變幻時Facebook群組/網友Joe Lam)

安裝燈飾裝置過程需開挖泥土。有網友質疑「不如種一千棵花喺度好過」。（圖片來源：西環變幻時Facebook群組/網友Joe Lam)