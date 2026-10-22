山頂光影匯惹議陳家珮去信促停　難融入維港夜景　倡議擱置或改址

旅發局擬在山頂盧吉道及夏力道一帶推出光影表演，原進行的光影設施裝置工程，引來不少市民及山友關注後暫時停工。立法會議員陳家珮今日（22日）接受電台訪問時表示，昨日到現場實地視察，認為有關裝置設計突兀，也存在安全及交通隱患，而且夏力道一帶全是樹景，難以融入維港夜景，呼籲當局檢討相關計劃及重新考慮選址。



有市民10月11日在太平山頂晨運徑發現增設了旅發局燈影效果項目相關設備。（daisyl.accessories@Threads）

有市民10月13日在太平山頂夜跑時，發現現場有人員在測試燈影效果項目。（bonnietrailfreak@Threads）

有市民10月13日在太平山頂夜跑時，發現現場有人員在測試燈影效果項目。（bonnietrailfreak@Threads）

陳家珮在商台節目《在晴朗的一天出發》表示平日有山頂行山習慣，在連日收到不少市民反映意見，昨早到山頂現場了解最新情況。她指現場滿佈鐵枝、黑色鐵架及電線，甚至有部份電線「綁住啲樹」，影響大自然景觀。

她又提到，工程圍封了原本綠油油的草地並鋪設LED光條，加上部份亮燈裝置擺放在接近膝頭位置，令人擔心安全性，指「好多小朋友呀、寵物呀，甚至係山上嘅小動物，會去咬啲電線呢？」陳家珮又指現場一些類似交通信號燈、乒乓球的亮燈裝置，無法融入綠油油的自然環境。

陳家珮與黨友郭浚傑前往山頂盧吉道及夏力道進行實地考察。（陳家珮FB）

對於當局意圖透過光影匯代替「幻彩詠香江」吸引旅客，陳家珮指山頂道路狹窄，旅遊巴士平時已需互相讓路，若日後以光影匯吸引旅客專程上山，交通將成一大隱患。陳家珮亦質疑為何當局會選擇夏力道，她認為，遊客上山頂主要是為了俯瞰維港夜景，而夏力道全段只有樹景，只有盧吉道一段才能觀賞到維港夜景，而若光影裝置無法結合維港夜景，難以吸引旅客特意花費一兩個小時前往步行，反而佔用了市民日間享受大自然的公共空間。

陳家珮去信政府要求終止山頂光影項目。（陳家珮FB）

陳家珮又引述現場工作人員說法，指現時有關工程會暫停三天。她續指，如此大規模影響山頂景觀的工程，至今卻連一張清晰的效果圖都未有，部分區議員亦表示未曾接獲正式諮詢。她強調，並不否定發展局的努力，但認為應保留太平山頂的自然風貌。她建議當局應仔細聽取公眾意見，考慮將光影項目轉移至其他能真正融入維港夜景的選址。