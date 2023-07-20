一田｜讀者投訴避風塘炒蟹發臭！職員承諾退款卻繼續賣一田咁回應

近日有讀者向我們投訴，在一田超市買到懷疑變質的食物，當向職員反映時，對方並沒即時理會，令他非常不滿。於是我們就讀者的情況向一田了解，他們回覆記者確認事件，並承認現場處理手法未如理想。



一田超市。（資料圖片）

一田葵芳店避風塘炒蟹傳惡臭 呆企15分鐘投訴無人理

事發於上星期三（7月12日），陳先生到葵芳新都會的一田超市購物，順道購買熟食作為晚餐，包括中式雙拼、蒲燒墨魚和避風塘炒蟹。但回家打開蟹鉗後，發現蟹肉傳出強烈的尿臭味，完全無法進食。陳先生於是馬上把炒蟹帶回一田投訴，卻得到員工的冷待。

涉事的避風塘炒蟹。（讀者提供）

陳先生指，當日他返回一田後，馬上到售賣炒蟹的熟食部門聯絡職員，投訴炒蟹已發臭無法進食，質疑食物變壞，但職員卻無視他的指控。據陳生所言，在他向職員投訴蟹肉有臭味後，根本完全沒人理會他，直到他呆企至少15分鐘後，才有店長走來了解情況。

一田店長願退款卻不認有臭 店員認同有問題但繼續賣

陳先生氣憤拍片記錄事件，並想致電衛生署舉報情況，但無耐打了很久電話都無人接聽，這時一名自稱店長的職員走近了解情況。陳先生拿出涉事炒蟹對質，最終職員承諾全數退還購買炒蟹的158元，但無法即場現金退款，並表示不認為炒蟹有臭味。（請按下圖👇👇👇）

據陳先生所言，在事件交涉的同時，亦有其他一田職員上前關心事件，一名男職員直指蟹肉是肉眼可見的「縮水」，和正常蟹有明顯分別，同意炒蟹有問題。但最終涉事的那盤避風塘炒蟹仍繼續正常販售。

一田回覆：處理手法未如理想 顧客氣憤不接受現金券

記者聯絡一田公司了解事件，一田透過公關公司回覆我們，承認現場處理手法未如理想，並表示事後已派員向投訴人致歉，並安排全數退款及送贈現金券，以表歉意。並表示一田一直重視食物品質，公司亦有相應的準則及指引處理售賣的食品。每款於店內出售的食品都有指定售賣時限，在指定時間後會棄置剩餘的食品。但至於具體時限是多久，對方於截稿前未有回覆。

記者也有再向一田追問，關於食品處理手法的詳細，惜截稿前也再沒收到回應。

記者事後再向陳生跟進情況，他表示只會接受其退款項目，不會接受一田所送贈的現金券，認為一田賣發臭的食物行為相當不可取。

食物中毒不輕忽 嚴重可危及生命

食物中毒的症狀及其嚴重程度，會依據患者年齡、個人健康狀況、致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素所影響。

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