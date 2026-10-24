萬聖月｜蘭桂坊辦變裝派對逼爆　警方封路　多人要兜大圈等候進入

萬聖節將至，旅發局今年首辦「萬聖月」，各區提前舉辦萬聖節街頭變裝派對，炒熱萬聖節氣氛。中環蘭桂坊今夜（24日）連續第二個周六舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，吸引不少人參與，蘭桂坊主道路水泄不通，場面墟冚，現場更需要警員封路管制人流，氣氛不輸萬聖節正日。



有市民說，蘭桂坊人潮之多，遠超出預期，要「兜一個好大嘅圈先可以嚟到」，約等候一至兩小時才進入蘭桂坊。另外，有商戶表示，蘭桂坊今年提前舉辦慶祝活動有助增加人流及生意。



蘭桂坊今晚（24日）舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，吸引不少人參與，蘭桂坊主道路水泄不通，場面墟冚。（梁偉權攝）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。(梁偉權攝)

打扮成護士的Ranie（左）及Angie（右）去年亦有到蘭桂坊慶祝萬聖節，因擔憂今年正日或會非常多人，所以提前到蘭桂坊感受節日氣氛。（梁偉權攝）

打扮成護士的Ranie去年亦有到蘭桂坊慶祝萬聖節，因擔憂今年正日或會非常多人，所以提前到蘭桂坊感受節日氣氛，「早啲過嚟影相，諗住冇咁逼」。她今晚約7時到場，認為氣氛不錯，又說人流與去年萬聖節時差不多，「但係（去年）好似啲人冇咁早喺度」，預計今年或會更多人。

提早過萬聖節的Bell表示，「見到其實好多人已經預祝緊，下個禮拜有考試，所以呢個禮拜嚟咗先」。（梁偉權攝）

同樣提早過萬聖節的Bell表示，「見到其實好多人已經預祝緊，下個禮拜有考試，所以呢個禮拜嚟咗先」。她又說今年節日正日不會再來，「因為正日嗰日應該好多人，唔係好想排咁耐」。至於今日是否比往年更多人？Bell認為沒有，「每年萬聖節都幾熱鬧嘅」。

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。(梁偉權攝)

廖先生帶小朋友到場感受節日氣氛。（梁偉權攝）

有爸爸帶小朋友到場感受節日氣氛。廖先生表示，早前與小朋友到另一派對場地尖東麼地道花園玩，至晚上9時再帶女兒到蘭桂坊。他又說，今日蘭桂坊人潮遠超預期，「都開始封路，要兜一個好大嘅圈先可以嚟到」，約等候一至兩小時才進入蘭桂坊。

蘭桂坊附近食肆十八座員工蔡女士表示，今晚6時起人流開始變多，生意及人流較去年同期更旺。（梁偉權攝）

商家Kingsley同樣表示，今年因有活動，「（生意）比起往年係旺咗啲嘅，呢幾個weekend（周末）都系比較忙」。（梁偉權攝）

蘭桂坊附近食肆十八座員工蔡女士表示，今晚6時起人流開始變多，生意及人流較去年同期更旺，估計因今日蘭桂坊有表演，吸引不少旅客及市民慕名而來，又預計今日商舖生意額多一萬至兩萬元。另一商家Kingsley同樣表示，今年因有活動，「（生意）比起往年係旺咗啲嘅，呢幾個weekend都係比較忙」。