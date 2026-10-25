氣管造口智障生難留院難回家　陳文宜：急需補缺口　倡小欖撥床位

《香港01》昨日（24日）報道嚴重智障人士有氣管造口，提供療養服務的小欖醫院、津助和私營院舍均未能提供服務，綜合社區康復中心亦表明人手不足或只服務當區居民，有家長持續貼身照顧，難獲喘息空間，期望在社區有適切支援。



立法會社福界議員陳文宜也在社交平台撰文，直指本港急需填補銜接缺口，照顧依賴呼吸機的嚴重智障青年的需要，並提出多項建議，包括短期要善用現有醫療資源，建議醫管局在小欖醫院推行先導計劃，在大樓現有跨專業團隊基礎上，撥出少量病床作短期過渡或緊急暫託；長遠高度照顧院舍應劃出指定宿位並改裝設施，安排受訓護士駐場，集中提供長期住宿與緊急暫託等。



《香港01》昨日報道，林太的女兒芷晴今年16歲，自幼腦癱，被評為嚴重智障，2019年接受氣管造口手術，每日需頻繁抽痰，林太說全職照顧，壓力不在照顧本身，而是全天候照顧，令人無空間喘息。（鄧倩螢攝）

陳文宜在社交平台撰文指，有氣管造口、需要全日接駁侵入性呼吸機的嚴重智障青年，從特殊學校畢業後，既無法即時入住社署的殘疾人士院舍，亦難以直接回家，部分青年只能繼續留在設有兒童輔助呼吸復康部的明愛醫院懷義樓、或設「長用呼吸機護理計劃」的大口環根德公爵夫人兒童醫院。

她也提到，據嚴重智障人士家長協會數據，截至今年5月，約有12名在校學生需全日使用呼吸機，當中2人已畢業離校，只能靠家人全職在家照顧。惟不論滯留醫院或留在家中，照顧者均承受着極大壓力。

林太的女兒有氣管造口，需24小時接駁血氧機，當痰液阻塞呼吸道導致血氧偏低，機器會發出咇咇聲響。（鄧倩螢攝）

陳文宜續指，現時大部分殘疾人士院舍、特殊學校及社區照顧機構，普遍缺乏具備侵入性呼吸機及氣管造口護理能力的專業人手，相應設施與專項資源亦不足。

她建議，短期要善用現有醫療資源，建議醫管局在小欖醫院推行先導計劃，在大樓現有跨專業團隊基礎上，撥出少量病床作短期過渡或緊急暫託；醫管局與社署亦應建立聯合機制，在提供短期暫託同時，同步啟動長遠院舍的轉介與評估，給予家長明確時間表。

至於長遠銜接，她建議增撥專項資源，為安老及殘疾人士院舍、特殊學校及社區照顧機構建立「高階護理（氣管造口及呼吸機）標準化培訓及認證機制」，加強社區醫療支援與人手配置，逐步提升整體照顧體系的專業能力。

在現有高度照顧院舍中，她建議應劃出指定宿位並改裝設施，配備呼吸機、抽痰設備及後備電力，安排受訓護士駐場，集中提供長期住宿與緊急暫託。她另提到社署於2024年4月推出的「離校生專隊」，認為專隊可針對高護理需求個案，提早識別及協助申請，並提供合適的社區暫託服務。