沈大師沈振盈離世｜醫生：四分一患者心臟病發零先兆　數分鐘失救

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈，昨日（24日）與朋友晚上聚會過後在街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。據了解，沈振盈生前患有心臟病、糖尿病及小中風等病史。



心臟科專科醫生何鴻光估計，在是次個案中，有七成機率是冠心病或心臟病發；其餘三成可能是中風、腦出血、大血管主動脈撕裂或心律不整。他續指，約有四分之一的病人完全沒有先兆，若情況嚴重，心臟停頓無法泵血至腦部，短短兩三分鐘內便可能失救。



何醫生坦言，坊間流傳自行「揼心口」等自救方法絕不可取，有可能反令血管徹底破裂。他又提醒，若市民在街上遇到有人暈倒，應盡快報警及施救：如現場有受過專業急救訓練的人士，及時進行CPR或使用AED，或有助重新啟動心臟跳動，將能大幅提升患者的存活率；但如施救者未受過專業急救訓練，亦可協助將患者身體側臥，防止其被嘔吐物或分泌物阻塞氣管引發窒息。



人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

七成機會由心臟病引起 數分鐘內可致命

何鴻光醫生分析指，在是次個案中，高達七成是由冠心病或急性心臟病發引起；其餘三成則可能涉及腦中風、腦出血、主動脈撕裂或嚴重心律不正。綜合死者的年齡及過往病史，;包括患有心臟病、糖尿病及小中風等，何醫生推斷，其患有嚴重血管閉塞導致冠心病的風險極高。

對於外界常疑惑，為何平時行動自如的患者會突然猝死。何醫生解釋，患者血管壁內通常積聚了膽固醇斑塊，一旦血管內膜撕裂，斑塊暴露於血流中便會迅速結痂。若堵塞主要供血動脈，會導致大面積心肌出現問題。即使有服食藥物，如阿士匹靈、抗血小板藥等，亦不能完全排除。而當心臟無法泵血至腦部，患者便會迅速失去意識，若情況嚴重，短短兩三分鐘內便可能失救。

心臟科專科醫生何鴻光估計此類街頭突然暈倒的個案，有七成機率是冠心病或心臟病發。其餘3成可能是中風、腦出血、大血管主動脈撕裂或心律不整。約有四分之一的病人完全沒有先兆。(資料圖片）

四分一患者無先兆 靜止胸痛冒冷汗屬危險警號

他又指出，約有四分之一的突發性心臟病患者，在病發前是完全沒有先兆的；而有徵狀的患者，其表現也未必是典型的胸痛，部分人可能會感到間歇性的胸口翳悶、停下休息時會稍微緩解；有人會誤以為是腸胃消化不良或「食滯」；甚至有患者會出現下顎（牙骹）無力或疼痛。

另外，若在靜止狀態下依然感到胸口劇痛、翳悶，甚至全身冒冷汗，則屬於極危險的警號，必須立即求醫。何醫生又認為，沈大師為財經界人士，長期處於股市波動的高壓環境中，巨大的心理壓力亦可能成為誘發心血管疾病的催化劑。

大力揼心口、咳嗽不可取 街頭病發應大聲呼救

對於高危人士若在街頭感到胸悶、氣促及頭暈等，何醫生坦言，當下並沒有有效的「自救」方法，坊間流傳的「大力咳嗽」或「揼心口」絕不可取。因為若患者實為主動脈撕裂，大力搥打胸口反而會導致血管徹底破裂。患者唯一能做的就是立即大聲呼救，並盡快由他人協助召喚救護車。

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

市民如遇暈倒者宜將其側臥防窒息

何醫生續指，若市民在街上遇到有人暈倒，應立即致電999求助。如現場有受過專業急救訓練的人士，及時進行CPR或使用AED，或有助重新啟動心臟跳動，將能大幅提升患者的存活率。不過，如施救者未受過專業急救訓練，可協助將患者身體側臥，防止其被嘔吐物或分泌物阻塞氣管引發窒息

冬季心臟病發高危 晚間飽餐飲酒或患感冒恐增風險

何醫生最後提醒，雖然香港氣溫尚未顯著轉冷，但踏入冬季向來是心臟病發的高危期。若患者身體底子較差，在晚間聚餐時進食過飽、飲酒，隨後又在寒冷的環境下走動，極易誘發急性心血管事件。此外，若患者近期感染傷風感冒，體內的炎症反應會令血管內的膽固醇斑塊變得更不穩定及容易破裂，從而增加心臟病發的風險。

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

消息指，昨晚7時半，沈振盈到朋友位於灣仔區的住所聚會後，前往駱克道一處的士站，豈料途中突然面朝下向前跌倒，倒地後翻滾至面朝上躺臥。有途人發現他倒臥在地，遂立即報案。救援人員接報到場，將傷者送往律敦治醫院搶救，當時沈振盈已陷入昏迷，最終於昨晚約9時，由醫生證實死亡。據了解，他生前患有心臟病及糖尿病，需定期複診。

其後警察亦檢查了現場，未有發現搜掠及掙扎痕跡，案件並無可疑，惟死者實際死因仍有待驗屍確認。案件列作「抵達時死亡」，將會交由灣仔警區雜項調查隊跟進。