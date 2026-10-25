沈大師沈振盈離世｜避險先知定燈神？網民評價兩極　紛紛留言哀悼

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈，昨晚（24日）在駱克道街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。由於沈振盈上周五（23日）仍精神奕奕與蔡康年在YouTube網台「RagaFinance」主持財經直播節目，事隔僅一日即猝逝，今日（25日）大批股民及網民深感震驚與難以置信。



沈大師生前向來是網民談論度極高的人物，網民對其評價兩極，有人奉他為避險先知；亦有網民戲稱他為「燈神」。如今沈振盈離世，網民除了留言悼念這位陪伴港股走過無數牛熊週期的股評人，亦有人不忘調侃其「港股大好友」的觀點。



資深股評人沈振盈昨晚（24日）在街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

沈振盈於2024年初宣布退休，辭任訊滙證券行政總裁，但仍一直積極參與網台股評節目。就在逝世的前一天，10月23日（星期五），他如常現身YouTube頻道「RagaFinance」，與蔡康年一同主持直播節目《錢錢錢打到嚟》。鏡頭前他精神尚可、談笑風生。未料事隔一日竟突然猝逝，令一眾觀眾及股民大感錯愕。

沈振盈離世消息一出，各社交平台及討論區隨即湧現大量悼念帖文，網民紛紛留言：「咁突然，早兩日仲見到大師（做節目）」、「港股大好友殞落，聽日港股仲敢唔敢開市？」、「今日仲投資港股，都係因為有大師」，「港股最強Meme之一」，甚至有人形容是「一個時代嘅終結」。

資深股評人沈振盈昨晚（24日）在街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

其實沈大師身形肥胖，早年曾經中風，身體已大不如前，有網民坦言：「佢之前中過風，身體不嬲唔好」、「肥胖多數腦血管或者心血管有事，平時睇唔出，一出事就（可能）即刻入ICU」。

沈振盈於2007年看淡股市，提出「一股不留」，引起市場關注，但近年港股陷入長年熊市，他卻始終堅持港股可見「四萬點」，同時他亦看淡美股，甚至揚言「美股死期到」，結果美股近年節節上升，所以經常被網民戲稱為「燈神」。

歷來網民對沈振盈的評價非常兩極，有人奉他為避險先知，亦有人戲稱他為「燈神」，今日傳出沈振盈猝逝的消息，不少網民除了悼念外，仍不忘調侃道：「四萬未捷身先死，長使股民淚滿襟。」不過沈振盈近年備受網民抨擊，仍堅持評論，亦有網民讚揚其心態：「大師嘅EQ同豁達真係一流，香港金融界少咗一個真正嘅Icon。」