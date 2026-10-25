沈大師沈振盈離世｜遇突發心臟驟停如何應對？消防處教急救五部曲

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈，昨日（24日）與朋友晚上聚會過後在街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。據了解，沈振盈生前患有心臟病、糖尿病及小中風等病史。心臟科專科醫生估計，在是次個案中，有七成機率是冠心病或心臟病發；其餘三成可能是中風、腦出血、大血管主動脈撕裂或心律不整；約有四分之一的病人完全沒有先兆，若情況嚴重，心臟停頓無法泵血至腦部，短短兩三分鐘內便可能失救。



綜合消防處網頁資料，當遇上突發心臟驟停事件，若傷病者未能及時獲得急救，其存活率每分鐘將下降約10%。處方呼籲大眾市民在遇到突發心臟驟停事件時，務必保持冷靜，並立即致電999求助。在等待救援人員到場期間，應及早為傷病者進行心肺復甦法（CPR），並盡快使用自動心臟除顫器（AED）。



人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

消防處網頁上指出，即使未曾接受過正式急救訓練的市民亦無需擔心。在致電999求助後，市民可聽從消防處人員提供的「調派後指引」進行急救。此外，市面上的AED均設有清晰的語音及圖文指示，任何人士皆可輕易跟隨指引安全操作。

消防處表示，即使未曾接受過正式急救訓練的市民亦無需擔心。在致電999求助後，市民可聽從消防處人員提供的「調派後指引」進行急救。此外，市面上的AED均設有清晰的語音及圖文指示，任何人士皆可輕易跟隨指引安全操作。（消防處網站）

處方指，當發現有人暈倒時，可跟隨以下步驟進行急救：首先，檢查患者是否人事不省，若患者對聲音及痛楚均無反應，便代表已人事不省。第二，立即致電999報警並聽從調派後指引，同時要求旁人協助拿取AED。

第三，用10秒時間觀察患者胸部有沒有明顯起伏，以檢查其呼吸狀況。第四，若情況需要則施行心肺復甦法，按壓時需緊記「快！狠！準！」的口訣：「快」代表速度為一秒兩下；「狠」代表按壓深度需達5至6厘米；「準」代表按壓位置要準確。最後第五步，當AED送到後，只需跟從除顫器指示，依序完成「開」機、「貼」上電極片及進行「電」擊。

此外，消防處為了讓市民掌握急救程序的基本知識。除提供網上學習資源外，亦開辦免費的「擊活人心」─心肺復甦法及自動心臟除顫器課程。另外，消防處亦聯同社會各界，將致力逐步增加香港各處可供公眾人士「睇得到 用得到」的 AED 數量，同時提升市民在遇上緊急事故時盡速使用AED的意識和能力，為香港進一步保障生命。

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨晚（24日）在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

消息指，昨晚7時半，沈振盈到朋友位於灣仔區的住所聚會後，前往駱克道一處的士站，豈料途中突然面朝下向前跌倒，倒地後翻滾至面朝上躺臥。有途人發現他倒臥在地，遂立即報案。救援人員接報到場，將傷者送往律敦治醫院搶救，當時沈振盈已陷入昏迷，最終於昨晚約9時，由醫生證實死亡。據了解，他生前患有心臟病及糖尿病，需定期複診。

其後警察亦檢查了現場，未有發現搜掠及掙扎痕跡，案件並無可疑，惟死者實際死因仍有待驗屍確認。案件列作「抵達時死亡」，將會交由灣仔警區雜項調查隊跟進。