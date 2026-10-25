鳳德邨換𨋢投票　三菱得票逾九成獲選　市建局屢提選臺日不獲資助

租置屋邨黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，業主立案法團今（25日）召開業主大會投票揀選承辦商，臺日有份投標今次工程，標價為2,658萬元，屬九間公司中第二低，擁有鳳德邨約12%的業權份數的房委會今日也有派員出席並投票。



市建局代表於會上投票前多次強調，因臺日電梯出現工程質素問題以及正被調查，若居民揀選臺日作承辦商，將不會獲得市建局「優化升降機資助計劃」資助。最終三菱電梯香港有限公司以55,302份業權份數、93.71%得票率成工程承辦商。由於九間公司中，只有三菱得票率高於12%，估計擁有約12%業權份數的房委會，今次投票也投選三菱。臺日電梯(香港)有限公司則得78份業權份數，佔0.13%。



鳳德邨今舉行大會投票揀選承辦商，最終三菱電梯香港有限公司以93.71%得票率壓倒性勝出。（湯致遠攝）

+ 6

租置屋邨黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，業主立案法團今（25日）召開業主大會投票揀選升降機承辦商，會議由下午約1點開始。會前有工作人員宣布，法團主席因從事升降機相關工程業務因而避席。

據居民早前提供的標書名單，共有9間公司入標，投標總價格介乎2,600多萬至3,600多萬元。臺日是其中之一，標價2,658萬元，為名單中第二低，比最低的迅達（香港）僅高5.6萬。第三低是日資公司三菱電梯，標價為2,869萬元。

三菱電梯香港有限公司以55,302份業權份數、93.71%得票率壓倒性勝出，而臺日電梯(香港)有限公司則得78份業權份數，佔0.13%。（張智浩攝）

市建局強調臺日有工程質素問題正被調查 揀臺日將不獲資助

法團在會上亦有向居民提供參考資料，當中有機電署就各投標公司的表現評級，臺日一欄寫上「由於機電工程署發現臺日更換升降機工程出現嚴重失誤，因此暫緩公布該公司的表現評級。」

市建局代表則在會上多次強調，因臺日電梯出現工程質素問題、也正被調查，若居民揀選臺日作承辦商，將不會獲得市建局「優化升降機資助計劃」資助。擁有鳳德邨約12%業權份數的房委會今日亦有派員出席業主大會及投票。

三菱電梯得票率為93.71% 中標價2,869萬元

大會於議程五投選升降機承辨商，最終三菱電梯香港有限公司以55,302份業權份數、93.71%得票率中標，中標價為2,869萬元。由於三菱得票為約9成4，其餘公司得票均不多於12%，估計房委會今次亦投選三菱。

至於臺日電梯(香港)有限公司，則得78份業權份數，佔0.13%；目前擔任鳳德邨電梯承辦商的迅達升降機(香港)有限公司得582份業權份數，佔0.99%。

黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於今日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商。（資料圖片 / 林曉儀攝）

業主李小姐擔心房委會會投給臺日和現時的電梯承辦商迅達，因此決定親自到場投票並表達意見。（湯致遠攝）

業主李小姐指對現時的電梯承辦商迅達略有不滿，部分升降機換完後兩個星期後又故障，考慮到房委會持12%的業權份數，擔心房委會將投給臺日和現時的電梯承辦商迅達，所以決定親自到場投票並表達意見。李小姐表示會投給三菱，因其信譽比較好及有保證，而價錢又比其他公司低。

同樣票投三菱的業主楊小姐指，投票前有查閱法團提供的資料，見三菱在評價方面被機電署評為5星滿分，認為質素應有保證，加上價錢合理，因而選擇三菱。楊小姐表示完全不明白為何臺日仍獲78份業權份數，推斷可能「老人家唔識」，因此投給了臺日。