鳳德邨將換𨋢　房委會指臺日不宜承辦工程　明派代表出席業主大會

臺日電梯漏裝升降機防火門框事件持續發酵。租置屋邨黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，業主立案法團定於明日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商，臺日亦有份投標，報價為第二低。由於臺日換𨋢風波牽連甚廣，有不少居民憂慮其質素表現，擔心臺日中標。



房委會回覆表示，房委會擁有鳳德邨約12%的業權份數，將派員出席業主大會並投票。房委會認為臺日電梯不適合作為「優化升降機資助計劃」的工程承辦商，已主動要求市建局及相關工程顧問公司於業主大會當日解釋有關情況。



黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商。（資料圖片 / 林曉儀攝）

有業主表示所住的黛鳳樓曾試過6部升降機3部壞。（資料圖片 / 林曉儀攝）

鳳德邨是租置屋邨，共有7座，據邨內張貼的文件，鳳德邨2019年12月參與市建局「優化升降機資助計劃」，在去年11月法團接獲市建局「原則上批准通知書」，該邨正就38部升降機更換工程進行招標。業主立案法團已定於明日（25日）召開業主大會並進行投票，議決委聘升降機承辦商等事宜。

據居民提供的標書名單，共有9間公司入標，投標總價格介乎2,600多萬至3,600多萬元。臺日是其中之一，標價2,658萬元，為名單中第二低，比最低的迅達（香港）僅高5.6萬。第三低是日資公司三菱電梯，標價為2,869萬元。

由於有份投標的臺日電梯（香港）有限公司，涉多個屋苑及大廈升降機沒安裝耐火門框事件，累計涉及三百多幢大廈，引起社會廣泛關注，有不少居民擔心臺日會中選。

黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會，投票揀選承辦商。（資料圖片 / 林曉儀攝）

房委會今日（24日）回覆表示，該會擁有鳳德邨約12%的業權份數，將派員出席業主大會並投票。房委會將根據市建局安排的獨立工程顧問標書評估報告，包括投標者過往經驗、表現評級、合規紀錄、標價合理性，以及機電工程署（機電署）註冊升降機承辦商表現評級等客觀準則後，而作出適當投票決定。

鑑於臺日電梯（香港）有限公司近日被機電署揭發在330多幢大廈未有按規定安裝升降機門框組件，房委會認為臺日電梯（香港）有限公司已經不適合作為「優化升降機資助計劃」的工程承辦商，並已主動要求市建局及相關工程顧問公司必須於業主大會當日向各業主清楚解釋有關情況。

市建局早前回覆《香港01》查詢指，鑑於臺日電梯為多個屋苑及大廈更換升降機時涉及嚴重失誤，市建局對其服務失去信心，因此不建議業主揀選臺日作為「優化升降機資助計劃」的工程承辦商。