國際環保博覽｜參展商推移動充電機械人　打破電動車固定充電限制

國際環保博覽今日（26日）起一連四日於亞洲國際博覽館舉行，今年主題為「聯通世界 共創綠色未來」，博覽吸引15個國家及地區、逾340家展商參與，包括內地、東盟及一帶一路國家政府的服務供應商。有參展商展出環保科技產品「移動充電機器人」，搭載智能駕駛系統，隨時移動至不同地點為電動車充電；另有參展商推出鋰電池滅火器，希望減低鋰電池爆炸或火災的安全隱患。



國際環保博覽今日（10月26日）起，一連四日在亞洲國際博覽館舉行，今年以「聯通世界 共創綠色未來」為主題。（林曉儀攝）

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國際環保博覽由香港貿易發展局及法蘭克福展覽(香港)有限公司主辦，並由環境及生態局協辦，今年博覽已是第21次在香港舉辦。為期四天的展覽展示來自世界各地創新環保產品及服務的國際商貿平台，場內設香港館、東盟館、綠色科技綜合體驗區等不同區域。

移動充電機器人 為電動車非固定充電

隨著電動車發展成熟，不少港人均選購電動車，亦有的士車隊引入電動車。針對電動車的充電需求，環電嘉新能源科技有限公司與香港高等教育科技學院（THEi）共同研發可移動的充電機器人，有別於以往需要固定拉線施工的充電樁。

此充電機器人約有半個成人的高度，配有4個輪子，能夠前後移動及轉彎，配備7米長的充電線，120千瓦高速充電樁，一輛的士大小的電動車，要充電至80%，只需要約30分鐘。

移動充電機器人的定價為35萬元，商業機構亦能夠以每月1萬元租用，放置在停車場、園區等地，目前機器人已在香港數碼港第三期投入服務。環電嘉新能源科技有限公司創辦人兼首席執行官吳豔指，希望未來能夠更廣泛應用在商用車、物流港口及園區。

環電嘉新能源科技有限公司與香港高等教育科技學院（THEi）共同研發了可移動的充電機器人。（林曉儀攝）

鋰電池滅火筒 電池爆炸60秒滅火

香港電動車急速擴張，市民日常出行亦經常依賴手機、流動充電器（俗稱「尿袋」）等鋰電池物品，惟近年鋰電池爆炸事件頻繁發生，鋰電池在燃燒時會產生氧氣，讓火種更難熄滅。

正昌科技（集團）有限公司引入內地研發的鋰電池滅火筒，經測試，鋰電池爆炸後使用該滅火筒，能夠在60秒內迅速滅火，滅火後20分鐘內未有復燃。此滅火筒於今年3月取得消防處認證，亦符合NTA8133（荷蘭標準化協會針對鋰電池的測試標準）。

鋰電池滅火筒目前有5種容量，從最小、620mL的家用滅火筒，到最大、25L的商業用滅火筒，價格從200元至6000元不等。該公司可持續發展主任梁浩恩指，水基型滅火筒能應用於密集而狹窄的停車場，高密度的商業空間等，提升場地安全。

正昌科技（集團）有限公司引入內地研發的鋰電池滅火筒，經測試，鋰電池爆炸後使用該滅火筒，能夠在60秒的短時間內迅速滅火。（林曉儀攝）

最後一天免費開放予公眾

博覽為期四天，只供18歲以上業內人士入場。現場登記費為100元，已預先登記人士可免費入場。10月29日為最後一天，屆時免費開放予公眾入場。

國際環保博覽

日期：今日起至10月29日（最後一天公眾免費）

地點：亞洲博覽館Hall3及Hall6

現場登記費：$100

