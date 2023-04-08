活力午餐風波｜華御結為17學校提供飯團　創辦人︰進軍運動會旅行

大家樂旗下的學校午膳供應商「活力午餐」早前爆出食安風波，並一度在2月20日及21日暫停供應午餐，估計全港有約10萬名師生受影響。日式飯團連鎖店華御結當時提供優惠，以10元優惠價格提供予受影響學校，最終有17間學校光顧，在兩日內提供11,000個飯團。



華御結創辦人西田宗生表示，雖然無意進軍校園成為午膳供應商，但仍會繼續向小學提供10元優惠價，可視乎學校需求，例如在運動會、旅行日等訂購。他並透露，燒牛肉、三文魚及明太子沙律飯團最受學生歡迎，其中燒牛肉更佔逾訂單的五成。



得悉活力午餐停供應即開會 曾考慮免費送飯團

「活力午餐」早前因人手短缺引發一系列食安風波，公司在2月16日通知訂餐學校，在同月20日及21日暫停供應學校午餐。華御結在翌日（2月17日）便立即公布，以10元優惠價格提供飯團予受影響學校，並調動生產線額外增加逾2萬件產量。

華御結創辦人兼董事長西田宗生表示，事發當日得悉事件後，已馬上與同事開會，商討如何幫助受影響學生渡過困難。雖然初時曾考慮免費提供飯團，但想到若預訂量超出供應，反而令學生失望，加上過去未曾推出相關大型計劃，決定以10元優惠價格提供協助。

華御結創辦人兼董事長西田宗生表示，無意進軍學校午膳，但可為學生提供運動會及旅行。（余俊亮攝）

兩日收逾700宗預訂 未有接受家長個別訂單

在消息公布後，部份家長已急不及待為子女準備午餐，華御結在兩日內共收到家長或團體共700個預訂。不過由於只接受團體的訂單，最終該兩日向17間學校，提供約11,000個飯團。

當中燒牛肉飯團最受歡迎，佔逾五成訂單，其次為三文魚及明太子沙律飯團，則各佔兩成；至於紅雪蟹及吞拿魚飯團，則最少學生選擇。

午膳供應商有限制 無意進軍學校午膳

不過西田宗生指，由於成為學校午膳供應商後，將受到準則所限制，強調無意進軍學校午膳。但他表示，本次計劃反應比想像中熱烈，一直陸續收到家長及學校查詢，希望可繼續提供飯團。他認為只要小學生吃得開心，10元優惠價格將會繼續，希望可盡企業責任回饋社會，但具體計劃仍在研究中。

▼華御結荃灣厰房▼



+ 8

未來續推10元飯團 學校運動會、旅行日可訂購

西田宗生透露，初步考慮只接受團體訂購，主要對象為小學，例如透過學校或家長會等收集訂單。他解釋，每間學校提供午膳的方式有異，例如容許學生自行帶飯的日子，或是運動會、旅行日等，均可訂購10元飯團，屆時將視乎個別學校需求，提供上述提到的3種飯團。

問到為何定價10元，他強調從來沒想過利益，成本並非考慮因素，重申初時更曾考慮免費提供。他又指，上述飯團在市面的零售價並非相同，卻統一價格供應予學校，解釋定價10元只因容易記住，亦是學生可負擔的價格。

▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



+ 3

發展12年擴展至120間分店 聘用約800名員工

華御結自2011年首店開張至今，短短12年間已擴展至逾120間分店，共聘用約800名員工。食材方面則來自日本，其中包括採用新潟縣的越光米，6條生產線每小時最多可製作19,800個飯團，未來將會繼續擴充生產線。

華御結的廠房設有重重「關卡」，記者訪問當日經過多次消毒、除塵，並反覆洗手30秒，才可進入廠房參觀，相比口罩廠更為嚴格。其實華御結如此重視衞生，或因西田宗生過去的經歷有關，他回想起福島核事故爆發後，當時部份港人一度抗拒日本食品，即使親身到店內解釋日本米的安全性，銷量依然慘淡，令他深刻體會到食品安全的重要性。

惟因此一役，華御結未雨綢繆得以捱過三年疫情寒冬，更沒有停止集團的發展步伐。但他指當時市民減少外出，生意確實大幅下滑，慶幸終於已越過難關，並考慮旗下新品牌OMUSUBI衝出香港，在深圳開設首間分店。

驚訝港人飲食要求 每周開會討論回應顧客留言

問到香港的飲食文化，西田宗生表示初來甫到時，對港人飲食要求之高感到驚訝，甚至連小童亦懂得分辨大米的好壞，因此他認為在飲食潮流不斷變遷的香港，只有維持優良的品質才可繼續生存。他並總結了一套經驗，食品要同時兼備安全及安心，即可數據化的品質監控，以及情緒上安心的感覺。

最後他提醒顧客，其實收據上印有二維碼，在掃瞄後可留言提出建議。現時他每日均收到數十個留言，每周需開會討論並逐一回應，例如最近便有顧客希望華御結可在住宅區加開分店，他承諾經審視後會盡量滿足需求。