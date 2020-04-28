沙田第一城華御結有肥鼠　網民：老鼠愛大米　店方：已停業消毒

有網民於facebook上傳多幅圖片，顯示日式飯糰專門店華御結，其沙田第一城分店店內有隻肥鼠橫行，華御結其後於官方專頁表示，該店將停業消毒，並會銷毀店內所有食品。

fb流傳多幅圖片，顯示有隻肥鼠於華御結店內遊走。（facebook圖片）

肥鼠出沒華御結的圖片，先後於「港突發事故報料區」、「集思廣益超日常」等fb群組流傳，吸引數以百計網民留言，有人表示：「老鼠愛大米。」也有人討論照片中的會不會是松鼠。至昨日（4月27日）晚上，華御結於官方fb表示非常關注事件，該店今天將停業消毒清潔，店內及倉庫內所有食品已即時全數銷毀。

區議員：商場稱會消毒及檢查天花

第一城區議員黃文萱於fb專頁上表示，商場方面已清潔華御結店外位置，也會揭開天花檢查並進行防鼠工作。她的帖文下有少網民留言指該區鼠患嚴重，有人說：「希望黃文萱可以幫手俾啲壓力管理處要正視呢個問題，咁樣既衛生情況真係好令人擔心。」

華御結目標開200分店

飯糰日語「御結」，包含有用心地以雙手握成，如人與人心相連的意思。華御結由居港日人創立西田宗生創辦，2011年至今已陸續增加至逾50間分店，目標是開至200間分店。【另看】華御結迎「收成期」 豪言每周開一分店 3大「秘方」贏港人歡心

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