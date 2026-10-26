大律師陳文慧轉發批評法官貼文　大部份上訴駁回　需付九成訟費

大律師陳文慧涉在反修例期間轉發多篇撐警或罵法官的貼文，並遭到投訴，大律師公會最後只裁定她轉載並附和一篇提及前首席法官李國能是「極品」的Facebook貼文成立，裁定她2項投訴成立，下令譴責陳及就她不合作態度罰款4萬元。



陳不服裁決作出上訴（CACV566/2024），上訴庭今(26日)頒下判辭，認為陳就不合作態度上訴得直，免其罰款4萬元，但指陳作為執業大律師，卻轉發毫無事實根據，內容帶貶低司法機構前首長的文章，並有留言附和，無疑是損害公眾對司法的信心，駁回陳的大部分上訴，並下令她要支付九成上訴訟費。



上訴人為陳文慧，答辯方為香港大律師公會執行委員。

大律師陳文慧被指轉發批評法官貼文被投訴。(資料圖片)

大律師公會接獲對陳的5項投訴

上訴庭在判辭指，陳在2016年起獲認許為大律師，大律師公會在2021年接獲5項投訴，指陳的Facebook貼文違反《行為守則》(Bar Code)，損害司法公正，或可能削弱公眾對司法公正的信心。

被指轉載多篇撐警或罵法官貼文

陳在2019年及2020年在其Facebook帳戶發佈或轉載的撐警或罵法官、黃絲的貼文，提到：「要說縱容暴力，香港的法官認第二，全世界都冇人敢認第一。真要多謝法官們賜給香港今天的亂局。」、「畜生暴徒！支持牠們的包括大律師公會和不少法官都是人渣垃圾！」、「黃屍曱甴是香港最低劣的畜牲」、「阿Sir越做越好！亂世先出英雄！暴‍徒越來越樣衰！監牢地獄等緊牠們！」、「拉哂坐監！慢慢還啦暴徒！」、「香港搞到咁樣衰，真系多得呢D法官唔少！有佢地做法官點止暴制亂呀！」、「回帶睇睇香港的司法！極品李國能」等。

其中一篇貼文有留言被裁投訴成立

陳否認所有指控，大律師紀律審裁組認為其中6則貼文證據鏈斷裂，駁回投訴，但接納陳轉載：「回帶睇睇香港的司法！極品李國能」一文並留言：「原來如此！怪不得怪不得！」的投訴成立，就陳的不合作態度罰款4萬元，及要陳付訟費。

陳稱家人會共用Facebook帳號

陳不服裁決，提出上訴，指公會在聆訊對她不公。陳提出，表示其家人會共用她的Facebook帳戶，陳的兄弟當時亦有作供指他是轉載和留言的人。

陳的兄長在美經營殯儀館

惟審裁組認為，陳和其兄弟的證供完全不可信，指陳的兄弟當時已移民美國德州20年以上，在當地經營殯儀館，不相信陳的貼文會引起其興趣，批其證供不合邏輯，認為他只是想抓住救命稻草，上訴庭認同審裁組看法。

社會動盪不安時轉載6年半前的舊文

陳另爭議，「極品李國能」一文僅是舊文，文章原刊登在報章專欄，網上亦一直流傳，沒有影響公眾對司法的信心。陳質疑審裁組無法解釋轉載文章如何構成職業失當，並指文章可視為監督司法運作和維護司法公正的合法言論。審裁組裁定，陳在香港社會動盪不安的時期轉載6年半前的舊文，意圖必然是製造對司法不公的偏見。

轉發無根據文章無疑損害公眾對司法信心

上訴庭指，陳身為執業大律師，卻轉發了一篇明顯貶低前司法機構首長、且毫無事實根據的文章，並附上表示贊同的評論，行為無疑損害公眾對司法的信心。

只被裁定態度不合作一項理據得直

陳另認為，她最終只有1則貼文被裁定有罪，認為公會應與她攤分訟費，上訴庭認為無權干預公會決定。上訴庭最終指，除了陳因態度不合作被罰4萬元此理據得直外，其餘理據全部被駁回，另下令陳須支付上訴的9成訟費。