未助販毒案被告復原關鍵證據　大律師鄭明斌專業失當停牌三個月

大律師鄭明斌被指無按販毒案被告指示，協助其復原電話訊息的關鍵證據，導致被告販毒罪成，判囚11年9個月。鄭明斌去年被裁定一項專業失當罪成，大律師紀律審裁組命令暫停鄭的執業資格三個月，並須承擔大律師紀律審裁組研訊65%訟費。



大律師鄭明斌(右)去年被裁定一項專業失當罪成。(資料圖片／朱棨新攝)

被忽視關鍵證據 被告一度入獄

根據審裁組文件，大律師鄭明斌2017年獲法援署委派，代表詹曉儀辯護一項販毒罪。詹曉儀曾向代表律師提交書面指示，指2016年因欠債欲「淨快錢」，答應替一名網民帶貨到日本而獲得報酬；對方初時指貨物為「DD」，及後改口稱象牙粉。詹曉儀赴內地接貨後回港被捕，行李內被發現逾864克氯胺酮，她被捕後刪除所有涉案訊息。審訊後她被裁定販毒罪成，被判囚11年9個月。

2019年10月，詹曉儀以原審大狀不稱職為由上訴得直，獲無罪釋放。事後大律師鄭明斌被投訴3項專業失當，其中一項專業失當被裁定罪成，惟鄭未有盡力跟進指示，無嘗試檢取已刪除的手機對話。

圖為氯胺酮，非案中證物。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

須付研訊65%訟費

文件指，鄭明斌認為無技術可以復原訊息，亦擔心訊息會帶來反效果，因此無要求代表律師跟進。審裁組認為，鄭明斌雖無相關知識，但沒有按詹曉儀要求尋找解決辦法，包括專家意見等，以致沒有跟進。

審裁組終認為事件性質嚴重，鄭明斌無按客戶指示尋求專業協助，亦沒有跟進行動，故裁定專業失當罪成，判處停牌3個月，須付研訊65%訟費。