今日新聞8分鐘｜筷子偷信 恐資料外洩｜AI激光 「滅蚊神器」爆紅

青磚圍工傷改列誤殺 死者兒子相信是意外

屯門青磚圍回收場上周三（17日）發生奪命工業意外，一名65歲陳姓男工被機器壓住腹部，傷重身亡。相隔一周後，警方昨日（24日）將案件由「工業意外」改列為「誤殺」，拘捕一名無牌挖泥機操作員及一名男管工。死者兒子今日（25日）接受《香港01》訪問時表示「睇新聞先知（改為誤殺）」，而母親因為情緒不穩，他暫不敢將詳情告知。雖然是「誤殺」，他相信涉事工友並非蓄意撞斃父親，事件屬意外，現階段希望妥為安排父親後事，期望勞工處及警方會調查跟進。

旺角模型店涉收款不交貨 26人舉報指失$9.8萬

旺角好望角大廈兩間模型店，及其相應的網店，涉於收款代訂模型及玩具後，未能於指定日期或合理時間內發貨，且未有適時退款。海關表示，截至昨日（24日）接獲的舉報涉及26名客人和57件玩具產品，涉及款項共約9.8萬元。

經調查後，海關人員昨日拘捕一名模型及玩具零售商男東主，41歲懷疑涉案男子，他是該兩間涉事店舖的男東主，涉嫌在售賣模型及玩具的過程中，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

1.5米暹羅鱷現身深水埗露台 愛協捕獲交漁護

深水埗發現懷疑鱷魚。今日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。愛協人員接報到場檢走該爬行動物，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。警方現正調查事件。據了解，男户主昨晚已聽到聲響，但沒有理會，及至今午才揭發該鱷魚在其露台。及至晚上警方一度登上大廈天台調查。

愛協回覆《香港01》查詢時表示，涉事鱷魚為一條長約1米多，的未成年暹羅混種鹹水鱷。愛協接獲警方致電後，隨即派出數名督察到場協助。最終人員成功用套索同長網，將其安全捕捉。愛協事後發現涉事鱷魚腳部受傷，將牠送到青衣中心作進一步檢查。漁護署其後回覆稱，人員由愛協接收該條鱷魚，署方會進一步調查其來源。

屯門工廈3男女用筷子偷信 網民：係銀行卡就慘

屯門一幢工廠大廈發生盜竊案。網上流傳片段顯示，2男1女於上星期端午節的清晨時份，在恆威工業中心B1座大堂的信箱偷信。片中女子純熟地用筷子伸入信箱夾出多封信件，交同黨檢視後，部份放回信箱，部份袋走。據了解他們逗留約1小時，偷走多封信，警方接報正展開調查。

有網民擔心歹徒動機：「好得人驚，如果係的（啲）機密信or銀行卡之類的信甘（咁）就慘囉」、「會唔會羅左（攞咗）人名同信可以借到錢」。有網民認為此舉「咁猖狂」、亦有網民質疑賊人是集團式運作，「集團經營，作風大膽」。

每秒最多擊落30隻蚊 國產AI激光「滅蚊神器」爆紅

2008年，為了對抗瘧疾，蓋茨基金會投下重金，由前微軟首席技術官內森·麥沃爾德親自帶隊，搞出了世界上第一台激光滅蚊器，號稱射程30米，每秒最多滅蚊百隻。但此後折騰了十來年，這個「大殺器」卻始終沒能走向消費市場。為什麼？安全不過關，成本下不來。

2025年夏天，另一束激光從江蘇常州溧陽的河邊草坪上射出，顛覆了這一切。

瑞典擬將Lily撫養權永久轉至當地夫婦 非常父母斥違人權

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾先生和關小姐，早前設下專頁「Save Lily」，指控瑞典當局「強行」將其母兒Lily帶走並由予寄養家庭照顧。事件有最新發展：曾關兩人於香港時間今日（6月25日）凌晨向傳媒發放消息，指瑞典當局在不設聆訊的情況下，將Lily的撫養權永久轉移予一對瑞典夫婦。兩人對此感到不滿，直斥此舉屬強行斷絕Lily與親人的關係，違反人權。

深水埗「獵人書店」遭搜查 兩人涉煽動被捕

位於深水埗基隆街的獨立書店「獵人書店」，於周三（24日）被警方封鎖搜查，消息指涉及國安案件，國安處拘捕兩男女，據悉包括獵人書店負責人黃文萱。《香港01》記者於周三晚上到達現場，得悉獵人書店舖位大閘關閉，但閣樓有亮燈。不過觀察一段時間後，仍不覺內裏有人，拍門亦沒有人回應。

飛行服務隊女性人數增 首名女總機師：有志者把握機會及信自己

在浩瀚的天際中，拯救生命從來不分性別。飛行服務隊首位女總機師黃詠妍20年前加入部隊，當時部隊僅有兩位女性。當初支持她膽粗粗入行的是無綫電視劇集《衝上雲霄》，當時看完第一集後決心投身航空專業，並以相關專業幫助他人。

20年後的今天，飛行服務隊女性機師及空勤人員由兩位增至14位，黃詠妍表示，部隊沒有男女之分，若女性想加入飛行服務隊，要努力爭取機會並相信自己能做到，「首先不要覺得自己不行，遇到困難時切勿放棄。」