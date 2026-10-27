調查：29%SEN學童曾有自傷行為　浸大推App助家長應對負面情緒

近年社會愈來愈關注SEN學童需要，協康會與浸會大學今（27日）公布「SEN學童自傷警報調查」研究結果，當中29%學生曾出現自傷行為，而家長的心理健康及幸福感，是保護兒童的重要因素。浸大指，將於下年初推出「心晴伴遊」手機應用程序，以家長經常面對的七大負面情緒，提供專業心理教育、應對策略及放鬆練習。



協康會區域經理吳晃榮、浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇、SEN兒童家長Mimi。（董素琛攝）

協康會夥拍浸會大學於去年4月至今年初進行研究，共收集100個SEN家庭數據，當中29名學生（29%）曾出現自傷行為，即包括自咬、抓傷、捶打自己等。研究對象年齡介乎6至18歲，涵蓋自閉症譜系障礙、專注力不足/過度活躍症。

另外，調查發現，當兒童情緒出現波動時，家長傾向即時把兒童避開現場或避開刺激源，容易令兒童持續停留在負面情緒中。浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇指，此舉容易令兒童認為自己不被接受，家長帶他們離開現場後，應耐心與其溝通。

全港共有7.1萬名SEN學生，莊曉宇表示，問卷旨在作為探索性開始，填補香港目前缺乏SEN學童自傷行為數據的空白，未來若獲得更多資源會擴大樣本。

家長Mimi指，其就讀於小五的兒子患有自閉症，自小四開始有自傷行為，知道一刻感到無助、驚訝及心痛。她憶述，有一次兒子在公園與其他小朋友爭執，情緒失控無理指責別人，並開始用頭去撞擊公園硬物。她指，第一時間上前拉著兒子，聆聽他的心聲，一步步協助他平復情緒。

協康會區域經理吳晃榮、浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇、SEN兒童家長Mimi。（董素琛攝）

Mimi表示，在公共場所孩子情緒失控時，往往會面對旁人的眼光甚至指責，但她的第一反應是「我需要保護我個仔先」。她提到早前曾參與協康會的家長課程，學習如何處理自己的情緒及引導兒子調控情緒，現在當兒子出現情緒問題，會先找方法冷靜自己。

浸大推出「心晴伴遊」手機應用程序，以家長經常面對的七大負面情緒，提供專業心理教育、應對策略及放鬆練習。程式設有每日情緒記錄、生理狀態追蹤及提醒功能。程式正進入研究階段，預計於11月初開展研究計劃，招募90位育有SEN學童的家長率先參與試用，預計明年初正式推出。

港鐵本月於全線車站配備感官玩具，可供SEN乘客使用。近日有家長於社交平台發文指，曾與SEN小孩到不同車站查詢，職員均稱不熟悉計劃，更有職員冷淡回覆「呢個工具只係畀有需要嘅兒童用㗎咋。」被問及對事件的回應、社會大眾對SEN認知是否有不足，協康會區域經理吳晃榮未有回應。