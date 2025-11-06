香港國際美酒展直擊!名酒任飲/必試酒單/大師教品酒/門票限量58折

香港國際美酒展2025｜愛酒人士必去！香港國際美酒展於11月6至8日在灣仔香港會議展覽中心舉行，首兩日予業內人士參與，而最後一天（8日）則為公眾開放日。美酒展集結過百家國際參展商，大家可以一個價錢嘗盡多款名釀，當中不少更是尚未在香港面世的款式！《香港01》「好食玩飛」記者今日與大家直擊現場情況，剛踏入會場已聞到醉人的酒香，各款美酒更是琳瑯滿目，相當吸引！



香港國際美酒展2025｜集結620國際展參商 一次過品嘗多款美酒

「香港國際美酒展」去年吸引了多達61個國家及地區、約8,200名貿易買家入場參觀採購，在公眾日更有逾10,000名愛酒人士入場。而今屆展覽集結同樣多元化，集結了620個來自本地及世界各地的展商參展，帶來葡萄酒、中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加 、日本清酒、啤酒、低酒精及無酒精飲品等各式美酒。酒類款式繁多，讓人目不暇給。

記者在現場走了一圈，品嘗了紅酒、清酒、琴酒、氈酒等多款酒類，當中不少更是尚未在香港市場面世，而記者最推介清酒區和佐酒小食區。清酒區匯聚了來自日本不同縣的清酒，其中來自長野縣的「高波」大吟釀採用特殊的冷凍技術冷凍原生酒，100%還原最純粹的風味，相當獨特。另外大家也可以在佐酒美食區找到各樣的小食，如黑松露、鵝肝醬、芝士等。

香港國際美酒展2025｜公眾開放日門票獨家優惠詳情

香港國際美酒展首兩日予業內人士參與，而最後一天（8日）為公眾開放日，現時門票設有58折優惠，兼限量贈送名貴Lucaris水晶酒杯（價值$110）一隻。「香港01」會員可以積分低至半價$64換購門票。

只開放予業內買家：11月6至7日 (星期四至五) 上午10時至下午7時

公眾開放日：11月8日（星期六）上午10時至下午6時

《01空間》門票：$128（原價$220）｜贈送名貴Lucaris水晶酒杯（價值$110）一隻

獨家積分換購價：$64（原價$220）



香港國際美酒展贈送名貴Lucaris水晶酒杯。（梁鵬威 攝）

香港國際美酒展2025｜全新環球烈酒專區登場

香港國際美酒展今年特設全新展區「環球烈酒專區」，網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，包括中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加、冧酒、龍舌蘭酒及氈酒。當中被喻為「中國十大白酒品牌」的其中6個品牌均會在展會展出，包括貴州茅台、江蘇洋河、四川的五糧液、瀘州老窖、劍南春以及郎酒。

全新環球烈酒專區登場。（梁鵬威 攝）

香港國際美酒展2025｜大師盲選酒品名單＋深入淺出教品酒

香港國際美酒展除了可品嘗美酒外，更邀來三位葡萄酒大師主持多場重點活動 ，分別有曾擔任葡萄酒大師學院的教育主管Debra Meiburg、葡萄酒大師Jennifer Docherty、邢威等酒界名人，其中邢威更聯同侍酒師Carlito Chiu、Calvin Choi參與專業推介活動，以盲品評選方式精選個人最愛酒品名單，供業內人士參考！

而公眾亦可報名參加由Debra Meiburg、Jennifer Docherty、邢威親自主講的「品酒大師班」，透過深入淺出的講解，學習專業知識！

香港國際美酒展2025｜業內人士必去！中國白酒101學堂

香港國際美酒展將於展會第二天（11月7日）舉行中國烈酒比賽頒獎禮；由《酒派雜誌》舉辦的2025香港十大配酒餐廳頒獎典禮，以及由資深中國白酒品鑑師方啟聰（Tomy Fong）主講的「中國白酒潮得起」，助業內人士了解中國白酒趨勢。而在展會最後一天（11月8日），亦將有由VTC主辦的中國白酒101學堂，給予公眾親身體驗中國白酒文化。無論是業內人士還是公眾，都能透過展覽了解更多品酒知識！

記者在現場逛了一圈，為大家精選了以下10款入場必試的名酒，有興趣在公眾日進場的人士，不妨Bookmark定！

香港國際美酒展2025｜公眾日必試美酒推介

香港國際美酒展2025【1】奧地利Martin & Anna Arndorfer Anina Verde⸺被譽為「一瓶難求」的葡萄酒

在奧地利自然酒界享負盛名的葡萄酒Martin & Anna Arndorfer Anina Verde，被譽為「一瓶難求」，其出品的葡萄酒標榜純天然風味，他們不干涉釀酒過程，且發酵只使用天然酵母，因此經常被歐洲頂級餐廳採購。

品牌更推出三款以女兒命名的葡萄酒，包括Rose Marie、Anina Verde、Martha Rouge，三款各具特色，例如Martha Rouge帶有清新的漿果香氣、Rose Marie口感較活潑豐富。但由於果園產量不多，現時Martha Rouge已售罄，但其他酒於公眾日則設有減價優惠，每支約減$100，大家不妨藉此機會入手！

攤位：3C-E25



香港國際美酒展2025【2】百春純米大吟醸⸺最原始的清酒味道

如果是清酒愛好者，來自日本的百春純米大吟醸便是好選擇！清酒選用當地以自然農法栽培的酒米「美濃錦」，以長良川甜美順滑的地下水釀造，且強調不經過濾，保留最原始的風味、香氣、濃厚度與天然氣泡感。記者親嘗了其中一款精米步合60%的大吟釀，其味道清澈、香氣豐富，並夾帶花果香；口感清爽滑順，必試！

攤位：3C-B12



香港國際美酒展2025【3】「金王子」茅台王子酒⸺《2024年度活動營銷金案》得獎名酒

貴州茅台除了展出為人熟悉的飛天茅台外，更帶來榮獲《2024年度活動營銷金案》的「金王子」茅台王子酒，其特色是比起一般王子酒更濃郁的醬香氣味，以及入口更柔順，而且味道微甜帶酸、後苦味更突出，從入口到喝下去都有不同的層次變化。

攤位：3D-A18



香港國際美酒展2025【4】四川瀘州老窖⸺首批入選國家級非物質文化遺產名錄的烈酒

四川瀘州老窖這次展示了首批入選國家級非物質文化遺產名錄的瀘州老窖‧紫砂大麯及國窖1573；四川瀘州老窖的烈酒，其特色是味道醇香濃郁、入口綿甜爽淨，後勁帶堅果、櫻桃的味道，且夾帶辛香的餘韻，喜歡烈酒的切勿錯過！

四川瀘州老窖今年特別推出了「美麗香港」系列的小型白酒，瓶身印有包括香港在內的不同中國地區圖案，務求吸引年輕市場，瓶身小巧、圖案頗有特色。

攤位：3C-D14



香港國際美酒展2025【5】洪家班醬酒茅台⸺融合香港動作電影文化與傳統醬香工藝的茅台／中國首屆名酒大師龍則河團隊研發

除了國際、內地品牌外，香港「本地薑」品牌亦聯同藝人洪天明成立的洪家班醬酒茅台，製作出融合香港動作電影文化與傳統醬香工藝的茅台，茅台由國家級評酒師、中國首屆名酒大師龍則河所帶領的團隊研發，嚴格遵循古法釀造，酒體清澈透明、以醬香為主，並帶有淡淡焦香，口感順滑細膩！

攤位：3C-E32



香港國際美酒展2025【6】CANTINA DEL TABURNO⸺多樣化的意大利葡萄酒

CANTINA DEL TABURNO主打來自意大利南部地區桑尼奧（Sannio）的葡萄酒，該地專注以優質的兩款葡萄：Aglianico和 Falanghina來釀酒。酒類款式繁多，由口感清爽、微氣泡的意大利酒以至具有陳年價值的紅酒都有，無論是作為餐前酒，還是正餐搭配都適合。其葡萄酒的特色是帶有多種混合的果香味，而且口感香甜，整體清爽宜人。

攤位：3E-C03



香港國際美酒展2025【7】高波⸺香港市場尚未面世／急凍原生酒

高波主打由長野縣丸永酒造場的「高波Frozen原生酒」，現時在香港市場尚未面世。高波主打是將剛榨出來的生原酒瞬間急速冷凍，再直接從酒藏送出的日本酒，從39度至65度精米度的冰凍清酒都有。記者試了精米步合39度的清酒，剛入口便品嘗到清爽的乳酸味與柔和的米甜味，並帶有微微的氣泡感，而且充滿香氣，非常適合與三五知己聚餐時小酌一杯。

攤位：3C-B08A



香港國際美酒展2025【8】愛媛縣酒造公會⸺試盡愛媛縣特產！

愛媛縣酒造公會銷售各種來自愛媛的清酒，包括老字號「梅錦」、「石鎚」、「壽喜心」，以及花酵母清酒系列「華櫻姬」等都有。愛媛縣的清酒廣為人知，在距今約400年前已有成熟的釀酒技術，而其釀酒名水「UCHINUKI」來自日本四國山地，該地冬天被冰雪覆蓋，氣候非常適合釀酒。如果是清酒愛好者，不妨趁這時候試盡縣內不同風味的清酒！

攤位：3C-B07



香港國際美酒展2025【9】兩益有限公司⸺熱銷火雞酒威士忌／買滿$1000送純麥威士忌

兩益有限公司售賣各式各樣的酒品，其中俗稱「火雞酒」的Wild Turkey品牌最為熱銷，這款經典威士忌分別由6 年、8年和12年的波本威士忌混合而成，風味突出，記者試了其中一款，味道相當有層次，酒味在口腔徘徊，味道到了中段揮發著濃郁的香草味，值得一試！而現時公司亦有優惠，買滿$1000還會額外送一支純麥威士忌！

攤位：3D-C02



香港國際美酒展2025【10】悠悠我心⸺富含陳皮、茶香的氈酒

喜歡喝氈酒的朋友，不妨試試這間悠悠我心。老闆以充滿古樸詩意的《詩經》作為酒名，氈酒含有陳皮、菊花、檸檬、鐵觀音茶、水仙茶等配料，味道前半段帶有淡淡來自茶的甘味，後半段則富有陳皮的甘甜味和果香，非常豐富，值得一試！

攤位：3D-E30



悠悠我心⸺富含陳皮、茶香的氈酒（梁鵬威 攝）

香港國際美酒展2025｜活動詳情

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

＊入場人士必需年滿18歲



（全文完）