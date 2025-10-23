第17屆香港國際美酒展　首設環球烈酒專區　雲集全球十三地烈酒

第17屆香港國際美酒展將於11月6至8日，一連三日於灣仔會展舉行。今屆美酒展有超過620個、來自21個國家及地區的展商參與，焦點之一是全新設立的「環球烈酒專區」，雲集13個國家及地區的烈酒，當中包括貴州茅台、五糧液及瀘州老窖等六個「中國十大白酒品牌」。美酒展最後一日將開放予公眾入場，而市民即日起可以$128的優惠價購買門票，更免費獲贈限量Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻，即睇內文了解詳情！



中外佳釀雲集展會

香港貿發局副總裁古靜敏（中）表示，第17屆美酒展雲集來自20個國家和地區、共620個展商參展。葡萄酒大師Debra Meiburg MW（左）和資深中國白酒品鑑師方啟聰（右）亦於記者會上剖析行業趨勢。

今屆展會除了有來自香港、中國內地以及台灣的展商外，更有法國、德國、阿根廷、日本和美國等多國的海外展商參加。其中，全新展區「環球烈酒專區」網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，涵蓋多種酒類，包括中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加、冧酒、龍舌蘭酒及氈酒。專區內以中國白酒尤為矚目，被喻為「中國十大白酒品牌」的其中六個均於展會展出，包括貴州茅台；江蘇洋河；四川的五糧液、瀘州老窖、劍南春以及郎酒。

「中國十大白酒」之一貴州茅台，帶來為人熟悉的飛天茅台，以及「金王子」茅台王子酒。

至於香港「本地薑」品牌巧妙融合傳統釀酒技藝與港式風味，由藝人洪天明成立的洪家班醬酒茅台，融合香港動作電影文化與傳統醬香工藝，嚴格遵循茅台鎮古法釀造，展現港式風味與傳統工藝的結合。

由藝人洪天明成立的洪家班醬酒茅台，融合香港動作電影文化與傳統醬香工藝，展現港式風味與傳統工藝的結合。

葡萄酒方面，奧地利Martin & Ann Arndorfer Anina Verde被譽為「一瓶難求」，是奧地利自然酒界頂尖之作。意大利展商則會帶來Don Carlo，採用獨特釀造工藝，歷時逾三年精心釀製，酒體結構均衡，展現出深度與層次。

清酒則有來自日本的百春純米大吟醸，選用當地以自然農法栽培的酒米「美濃錦」，強調不經過濾，保留最原始的風味、香氣、濃厚度與天然氣泡感。 近年消費者對低酒精飲品的需求增加，愛沙尼亞手工調酒品牌出品的Punch Club OÜ，主打有機、低糖即飲雞尾酒，深受注重體態人士歡迎。

展會除了有多款特色美酒外，亦設有展示佐酒美食的「美酒之友」專區，展出不同種類的火腿、芝士等。

行內專家分享獨見

展覽首天（11月6日）中國酒業協會及香港貿發局合辦中國白酒文化國際推廣亞洲論壇，探討中國白酒在亞洲市場的發展機遇與策略。由香港酒業總商會主辦的中國烈酒比賽頒獎禮則會在展會第二天（11月7日）舉行，以表揚優秀中國烈酒品牌；同日資深中國白酒品鑑師方啟聰（Tomy Fong）將主講「中國白酒潮得起」，介紹中國白酒趨勢。展會最後一天將舉行由VTC主辦的中國白酒101學堂，公眾亦可藉此親身體驗其文化與品嚐方式，更深入了解中國白酒的12種香型。

美酒展為業界人士及買家帶來環球佳釀以及酒類相關產品與服務，鞏固香港作為區內酒業貿易樞紐的角色。

今年美酒展將邀請三位葡萄酒大師親臨展會主持多場重點活動，分別有Debra Meiburg主持國泰香港國際美酒品評大賽2025頒獎典禮、研討會《葡萄酒行業論壇：人工智能與葡萄酒行業》及《奧地利葡萄酒與本地醬料搭配工作坊》；Jennifer Docherty於品酒研討會分享《風土異彩：探索鮮為人知的產區》；邢威除會主持品酒研討會《品味中國風土美酒》之外，更會聯同屢獲殊榮的侍酒師Carlito Chiu，以及另一位擁有多項國際認證的侍酒師Calvin Choi參與專業推介活動，由三位專業品鑑師盲品評選，精選出個人最愛酒品名單，作為業界採購參考，名單將於展會首天公布。

今年將繼續舉辦多場吸引全球美酒專業人士參與的比賽、評審及頒獎典禮，包括：HK Best Spirits Awards 2025、香港國際調酒大賽2025，香港地區準決賽、中國大灣區決賽及Mixology Party。今年亦新增多項精彩美食配對環節，包括在展會第二天由《酒派雜誌》舉辦的2025香港十大配酒餐廳頒獎典禮以及第三天的中菜清酒雅集，探索美酒與美食的配搭。

【活動資訊】

香港貿發局香港國際美酒展2025 - 實體展

展覽日期：11月6日 (星期四) - 11月8日 (星期六)

展覽地點： 灣仔香港會議展覽中心

【只開放予業內買家】

展覽日期：11月6至7日 (星期四-五)

開放時間：上午10時至下午7時

買家登記時間：上午9時30分至下午6時30分

立即到 https://tinyurl.com/bdde4dmt 登記你的買家入場證，一同於11月6至8日 香港國際美酒展發掘來自世界各地的美酒！

公眾日開放予市民入場 購票免費獲水晶酒杯

美酒展最後一天為公眾日（11月8日），指定展區Wine Fiesta將開放予18歲或以上的公眾人士，門票正價每張220港元，市民亦可由10月22日起透過指定平台以每張128港元特惠價*購買。入場人士可以根據個人口味到各個試酒區品嚐及購買來自世界各地不同種類以及未有於市面發售的美酒。

【公眾開放日 - 開放予業內買家及公眾人士 】

展覽日期：11月8日（星期六）

時間： 上午10時至下午6時

買家登記時間：上午9時30分至下午4時30分

優惠價門票：

市民可於10月22日至11月7日以128港元的特惠價，在CTG 中旅巴士、GoByBus、HK Liquor Store、HK01、HKGO、KKDay、KLOOK、lankwaifong.com、Trip.com、Winenow、偉成洋酒國際有限公司、環島中港通購買公眾日入場券，並會免費獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻，數量有限，送完即止。

