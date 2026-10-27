SPARK RUN 11.1舉行　西貢萬宜路上午全段封閉　遊人需徒步往東壩

跑步活動「SPARK RUN」將於周日（11月1日）舉行。今屆賽事主打路跑體驗，西貢萬宜路上午將全段封閉，讓跑手能在零車輛的環境下，飽覽萬宜水庫東壩美景。活動舉行當日的上午9時半至11時，往返北潭涌及東壩的小巴9A號線將暫停服務，的士亦不能進入萬宜路。遊人需沿麥理浩徑（第一段）步行往東壩，直至道路重開。



跑步活動「SPARK RUN」將於周日舉行。今屆賽事主打路跑體驗，標榜「全封萬宜路」。（SPARK RUN FB）

當日上午9時半至11時，的士將不能進入萬宜路。（資料圖片／翁鈺輝攝）

當日上午9時半至11時，的士將不能進入萬宜路。（資料圖片／翁鈺輝攝）

「SPARK RUN」將以北潭涌傷健樂園為起點，萬宜坳萬宜路口為終點。賽事主打路跑體驗，西貢萬宜路將全段封閉，讓跑手能在零車輛的環境下，飽覽萬宜水庫東壩美景。根據運輸署網頁，當日封路安排如下：

1. 大網仔路介乎北潭涌傷健樂園及西貢萬宜路之間的路段將於上午6時55分至上午7時10分及上午7時25分至上午7時45分臨時封閉；及



2. 西貢萬宜路由其與大網仔路交界處起至同一交界以南約8.3公里處止的路段將於上午6時至上午11時臨時封閉。



萬宜路封路期間，往返北潭涌及東壩的小巴9A號線將於上午9時30分至上午11時暫停服務，而的士不能進入西貢萬宜路，直至道路重開為止。有關地點將設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。警方將視乎當時路面情況而實施及調整封路及交通管制。

漁護署亦指，預計當日北潭涌一帶人流眾多，提醒市民及早計劃行程及預留充裕時間往返，避免入夜後尚在郊野逗留。