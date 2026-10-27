精進建築獲撤拒續牌決定　屋宇署指屬專業判斷不應推翻　押後裁決

承辦多項政府工程的精進建築，其地盤過去數年發生多宗嚴重工業意外，去年被屋宇署除牌。精進不服署方決定提出上訴，本年1月獲判勝訴，並獲撤銷政府拒續牌決定。



屋宇署不服決定提出上訴，聆訊（CACV140/2026）今在上訴庭審理。署方指原審法官以過於嚴苛的方法，審視署方給予精進拒續牌的信件，又認為委員會的決定屬專業判斷，法庭不應推翻。法官聽取陳詞後，表示將於3個月內頒布裁決。



屋宇署署長提出上訴

是次上訴由屋宇署署長提出，答辯人為精進建築有限公司。屋宇署於2025年5月公布拒絕精進續牌，並將於同年於6月20日起從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進就此提出上訴，並於同年6月18日申請等候上訴期間，暫緩除名，獲原審法官鄭蕙心批准。

屋宇署不服裁決提出上訴。(葉志明攝)

鄭官下令署方需重新考慮精進的續牌事宜

鄭官於本年1月裁定精進勝訴，指屋宇署未有按法例要求，提供拒續牌理由。鄭官撤銷拒續牌決定，並頒令精進申請續牌一事，發還屋宇署重新考慮。

署方重申考慮因素包括精進涉致命意外

屋宇署的代表律師陳詞指，鄭官以過於嚴苛的方法，審視屋宇署給予精進拒續牌的信件。屋宇署指，法庭可集中考慮署方採納承建商註冊事務委員會的建議，決定不續牌，其中因素包括精進地盤涉及致命意外。

屋宇署又指，給予精進的信中提及簡浩楷等人的名字，署方指信中明顯意指三人與委員會面試不合格，而精進亦會知悉因他們不合格，所以不獲續牌。

不續牌決定屬委員會專業判斷 法庭不應推翻

屋宇署續指，不續牌的決定是屋宇署和承建商註冊事務委員會的專業判斷，法庭不應推翻。若法庭認為署方沒有向精進提供拒續牌的理由，可以指示屋宇署列出清晰的理由。

精進指署方未提供理由

精進一方陳詞，指法例要求就拒續牌提供理由，其中一個原因是顯示決策者考慮時採取一個嚴謹的態度。若署方就拒續牌提供理由，精進可審視其理由，例如署方有否考慮不相關因素。惟署方不提供理由，令精進失去法律上的保護，精進亦難挑戰署方的決定。精進又質疑，署方高層是否考慮公眾觀感，才決定不續牌。。