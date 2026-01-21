精進建築不滿被拒續牌上訴 法官裁精進勝訴 發還屋宇署重新考慮
撰文：朱棨新
出版：更新：
承辦多項政府工程的精進建築，其地盤過去數年發生多宗嚴重工業意外，去年被屋宇署除牌。精進不服署方決定提出上訴，並指屋宇署署長通知拒續牌時，未按法例要求提供具體理由。高等法院法官鄭蕙心早前聽取陳詞後，今（21日）頒判辭，裁定精進勝訴，法庭撤銷政府拒續牌決定，並頒令精進申請續牌一事，發還屋宇署重新考慮。
法官強調，法庭並不決定精進是否適合續牌，此事應交由屋宇署決定。本次訴訟，屋宇署須支付精進的訟費。
申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。
精進早前暫准暫緩除名
屋宇署於2025年5月公布拒絕精進續牌，並將於同年於6月20日起從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進就此提出上訴，並於同年6月18日申請等候上訴期間，暫緩除名，獲法官批准。
上訴時指署方未提具體書面理由
精進在上訴時陳詞指，屋宇署署長通知精進拒續牌決定時，未按規定提供具體的書面理由，違反法定責任，而精進亦不知署方會否考慮不相關的因素。精進一方又指，雖然精進旗下工程曾出現嚴重工業意外，但該些事件未足以顯示精進在安全管理方面，有系統性問題。
政府指精進應知被拒續牌原因
政府回應指，精進的代表與承建商註冊事務委員會會面時，有提及工業意外和安全管理問題，署方參考委員會的建議時，考慮到精進未能符合《建築物條例》的多項要求，精進應知悉被拒續牌的原因，認為署長作出行政決定時，毋須再交代詳細理據。
案件編號：HCMP 952/2025
