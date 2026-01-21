精進建築被拒續牌上訴得直　工會指屋宇署疏忽　憂有後續法律爭議

承辦多項政府工程的精進建築，其地盤過去數年發生多宗嚴重工業意外，去年被屋宇署除牌。精進不服署方決定提出上訴，法庭今日（21日）撤銷政府拒續牌決定，判詞指屋宇署署長在通知拒絕續牌時，未按法例要求提供具體理由，頒令精進申請續牌一事，發還屋宇署重新考慮。屋宇署指會與律政司研究判詞，積極考慮上訴。



香港建造業總工會理事長周思傑指，政府在決定停牌時，理應交代理由，認為屋宇署在今次事件有疏忽。他又擔心，政府早前以精進未能續牌為由終止精進多項政府工程合約，今次精進拒絕續牌被撤銷，會導致後續法律爭議。



精進建築去年被屋宇署除牌，不服決定提出上訴，法庭今日頒令精進申請續牌一事，發還屋宇署重新考慮。（資料圖片）

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片）

周思傑指，一般而言，政府部門決定拒絕續牌，又或發出警告，應將理據清晰交代，「即係話畀你聽，你有咩問題、，根據呢樣嘢，所以我停你牌。」他認為若因為無交代理據，導致法律程序上有所欠缺，而令決定受到質疑，則明顯屋宇署有程序上疏忽。

他又指，精進建築過往發生多次工業事故，反映內部管理明顯有問題，認同當初屋宇署拒絕續牌。周思傑又指，政府早前以精進未能續牌為由，終止精進多項政府工程合約，擔心若未能成功將精進除牌，會讓精進有法律理據作追討，更未論現時該些工程已交由其他公司接手。

精進建築至今涉及3宗致命工業意外，引致5人死亡，包括2022年房協安達臣道資助出售房屋項目地盤塌天秤事故，釀成3死6傷。