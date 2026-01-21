精進建築被拒續牌上訴得直　屋宇署：研究判詞　積極考慮上訴

承辦多項政府工程的精進建築，其地盤過去數年發生多宗嚴重工業意外，去年被屋宇署除牌。精進不服署方決定提出上訴，並指屋宇署署長通知拒續牌時，未按法例要求提供具體理由。高等法院法官鄭蕙心早前聽取陳詞後，今（21日）頒判辭，裁定精進勝訴，法庭撤銷政府拒續牌決定，並頒令精進申請續牌一事，發還屋宇署重新考慮。法官強調，法庭並不決定精進是否適合續牌，此事應交由屋宇署決定。



屋宇署傍晚發新聞稿表示，會與律政司詳細研究判詞，以積極考慮上訴。



精進建築有限公司2025年5月被屋宇署拒續牌，因而向高等法院提上訴。（朱永倫攝）

精進建築有限公司負責的地盤，近年發生多宗嚴重工業意外，其中於秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成3人死亡。（鄭子峰攝）

2022年12月14日，55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（資料圖片/黃偉民攝）

精進早前暫准暫緩除名

屋宇署於2025年5月公布拒絕精進續牌，並將於同年於6月20日起從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進就此提出上訴，並於同年6月18日申請等候上訴期間，暫緩除名，獲法官批准。

上訴時指署方未提具體書面理由

精進在上訴時陳詞指，屋宇署署長通知精進拒續牌決定時，未按規定提供具體的書面理由，違反法定責任，而精進亦不知署方會否考慮不相關的因素。精進一方又指，雖然精進旗下工程曾出現嚴重工業意外，但有關事件未足以顯示精進在安全管理方面，有系統性問題。

政府指精進應知被拒續牌原因

政府回應指，精進的代表與承建商註冊事務委員會會面時，有提及工業意外和安全管理問題，署方參考委員會的建議時，考慮到精進未能符合《建築物條例》的多項要求，精進應知悉被拒續牌的原因，認為署長作出行政決定時，毋須再交代詳細理據。

案件編號：HCMP 952/2025