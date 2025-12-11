精進被除牌上訴　政府指曾討論工業意外問題　指精進未乎多項要求

承辦多項政府工程的精進建築，其地盤過去數年接連發生多宗嚴重工業意外，今年被屋宇署除牌。精進不服署方決定提出上訴，該聆訊今（11日）在高等法院續審，代表屋宇署的律師陳詞指，精進的代表與承建商註冊事務委員會會面時，有提及工業意外和安全管理問題，署方參考委員會的建議時，考慮到精進未能符合《建築物條例》的多項要求，精進應知悉被拒續牌的原因，認為署長作出行政決定時，毋須再交代詳細理據。



申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。精進指屋宇署署長通知他們續牌申請被拒時，未按法例要求提供拒絕的充足理由，因而提出上訴。

精進建築不滿被拒續牌，在高等法院提出上訴。(黃浩謙攝)

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

曾與精進討論工業討論及安全管理問題

代表屋宇署的資深大律師袁國強指，署方作出行政決定，毋須交代詳細理據。法庭考慮此事時，亦可以衡量署方和精進在拒續牌前的溝通。此外，精進的代表和承建商註冊事務委員會會面時，曾提及工業意外和安全管理的問題，認為精進應知悉被拒續牌的理由。

委員會認為精進未能滿足多項要求

袁又稱，承建商註冊事務委員會由專業人士組成，沒有證據指委員會的建議是懷有惡意。署長考慮委員會的建議時，認為精進未能滿足《建築物條例》的多項要求，因此拒絕續牌。是否續牌涉及專業判斷，認為這決定是有足夠理據支持。

精進來信非正式通知

此外，精進質疑署方考慮時任項目經理簡浩楷，是精進的「獲授權簽署人」有關。精進稱他們曾去信署方，指簡將會辭職，但仍會出席和委員會的會面。袁指該信非正式通知，也沒有提及簡何時離職，而簡和委員會會面時，簡仍未離職。

案件編號：HCMP 952/2025