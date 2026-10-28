沙田新城市廣場Snoopy大屋被圍封惹清拆疑雲　職員稱正翻新

撰文：任葆穎
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有26年歷史、位於沙田新城市廣場戶外平台的Snoopy World（史諾比開心世界），近日有大型Snoopy裝置被圍封，惹來清拆疑雲。記者以市民身份向職員查詢，獲告知該裝置正進行裝修及翻新。有市民形容「90後細細個係到玩」，充滿童年回憶，相信不會拆卸。《香港01》正向新鴻基地產查詢。

位於樂園入口的4.5米高的史諾比大屋近日被圍封，一度惹來清拆疑雲。（任葆穎攝）

被圍封的是位於樂園入口的4.5米高的史諾比大屋。有網民在社交平台發文，憂慮童年回憶地標會被拆卸。記者以市民身份向新城市廣場職員查詢，獲告知該裝置正進行裝修及翻新。

現場所見，除史諾比大屋外，其他園內設施例如獨木舟裝置、遊樂場等如常開放，吸引不少一家大細遊玩。

上水街坊憶小時候「出城」：90後細細個係到玩

上水居民蘇先生表示，小時候父母經常帶他「出城」到沙田Snoopy World，如今已為人父，他也帶小朋友前來玩耍。他不認為Snoopy World會被清拆，稱「90後細細個係到玩」，充滿童年回憶，又說不少設施殘舊和脫色，相信只是翻新。

廖小姐同樣認為Snoopy World只進行修繕，並憶述不足一年前曾到訪該處時，當時獨木舟裝置曾一度維修，直至今日才得悉已重新開放。她坦言不希望清拆，因該處是不少人的回憶，「如果拆，就不是我認識的沙田商場」。

廖小姐認為Snoopy World只是進行修繕。（任葆穎攝）

林小姐表示，即時出現改動，相信會興建新樂園設施，又說附近有恐龍公園，不擔心設施短缺。

林小姐表示，即使出現改動，相信會興建新樂園設施，又說附近有恐龍公園，不擔心設施短缺.。（任葆穎攝）
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