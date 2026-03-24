Snoopy「最醜兄弟」Olaf奧拉夫全球爆紅　「路人甲」變年輕寵兒

【史努比Snoopy，又稱史諾比】想必大家都有幻想自己成為動畫角色的經歷吧？我覺得大家想象的過程都大差不差，小時候，我們覺得自己只要夠強，就能改變世界，比如《龍珠》的孫悟空甚麼的。再大點，想象也就變得現實了些許，不再想拯救宇宙，改變世界，而是希望能成為出色的人，比如《男兒當入樽》的櫻木花道。成長的過程，也是英雄想象退場的過程。



最近我發現，全球青年人似乎又找到了一個新的精神投射對象，不過這回不是熱血英雄也不是拼搏體育生，而是一條好吃懶做的肥胖小狗。

Olaf——奧拉夫。單聽奧拉夫這名，大家可能覺得是英雄聯盟的遊戲角色。但其實，他是史努比的兄弟。

史努比兄弟Olaf在《花生漫畫》首次登場的故事：

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如果你經常逛商場，一定不會對奧拉夫的懶狗形象感到陌生，估計不少朋友都是工作日吃完午餐後，因九木雜物社（內地知名文創雜貨店）發現這隻懶狗。

雖然史努比雖然是人民群眾都知道的IP，但絕大多數朋友也就僅僅史努比而已，因此相較於奧拉夫這個名字，大家夥兒還是愛給他起一個自己覺得順口的名字：比如困困狗、瞌睡大頭狗、擺爛狗之類的外號。

看見這狀況，可能有朋友就要問了，那這麼個史努比宇宙的編外角色，是怎麼火的啊？別急，我這就跟大家好好聊聊。

1950年10月2日，Charles M. Schulz創作的漫畫《花生》（Peanuts）開始在報紙上連載，其中的角色包括史努比。時至今日，牠已經成為了一個超級大IP。

2025年12月，索尼集團以4.6億美元收購了Peanuts Holdings 41%的股權，累計持有該公司80%股權，從而獲得了史努比宇宙的絕對主導權。同時，這一年也是史努比的75歲生日。從2024年底開始，IP方就開始了全方位的營銷，感知度最高的手段就是跟眾多品牌做了聯名，推出了好多現實世界的大爆款。

奧拉夫正是在這一輪曝光中熱度急速上升。根據Google數據給出的趨勢，奧拉夫的檢索趨勢陡然飛升跟IP營銷浪潮高度同頻。從角色人氣的調查數據來看，奧拉夫現在的崛起也顯得格外顯眼。

2001年《紐約時報》（New York Times）做過一項史努比宇宙人物受歡迎度的調查，在那次調查中奧拉夫連名字都不配擁有。但在去年的一項同樣的調查中，奧拉夫直接成為第二人氣角色。

如果現在你去社交媒體檢索他的訊息，會發現從小紅書到reddit，大家正如飢似渴地試圖了解蓬頭垢面、愛吃零食的奧拉夫的一切。

這邋遢的角色形象，恰恰與當下年輕群體反濾鏡、反精緻美學的心理暗合。（截取自reddit）

從形象上來說，奧拉夫是這個可愛經濟學統攝一切時代的新偶像，但仔細研究起來，你會發現這個邋遢角色的形象，恰恰與當下年輕群體反濾鏡、反精緻美學的心理暗合。

可愛的角色很多，光憑可愛，絕不能讓奧拉夫獲得如此聲量。我覺得，之所以他能成為2026年最被大家關注的卡通形象，很關鍵一點在於他的形象與故事與當下年輕群體的情緒，十分押韻。

雖然在今天，奧拉夫因為可愛慵懶的形象，被很多人投射上躺平和鬆弛的情緒想象，而迅速走紅。但在史努比的故事宇宙中，他其實只是一個非常邊緣角色。

根據Peanuts Wiki給出的數據，奧拉夫在史努比漫畫中應該只出現過13回，而且初次登場也非常之晚，第一次出現是在連載39年後作為搞笑小狗的身份出現的，第一回出現的故事也很可憐。在那一回故事裏，露西提議讓史努比把奧拉夫叫來參加一場「最醜狗狗」比賽。因為對自己的外貌感到自卑，奧拉夫第一次出場時還用紙袋把頭套住。最後奧拉夫奪冠，露西拿走了她心心念念的獎盃，而奧拉夫得到的，卻只是一袋自己並不喜歡吃的椰子曲奇。

奧拉夫的名字最早出現在1989年1月16日；奧拉夫形象第一次出現在1989年1月19日；奧拉夫第一次露臉是1989年1月24日。我不知道朋友們聽到奧拉夫首回登場的故事時會有甚麼感覺，但我第一次看的時候，就覺得它很像是一則屬於成年人的童話。

牠的遭遇，大概是許多普通人的畫像，他們害羞，天資平平、性格温吞沒有攻擊性，卻總會成為別人取笑或利用的對象。害羞的奧拉夫戴着紙袋登場，卻因最醜狗狗的名頭意外贏得比賽，被人利用後得到的獎品都不是自己喜歡的東西，簡直就像我們無法掌控的人生隱喻。

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小時候讀這樣的故事，你大概會有點對他者憐憫的心態，但長大後，當認清自己不是甚麼主角，也沒有多特別，只是一個安安靜靜普通人的時候，再讀這樣的情節，多少會覺得有點共情了，這有點荒誕，也有點心酸。

即便你在遇見奧拉夫之前並不了解他的故事，查理斯・舒爾茲（Charles M. Schul）對Olaf刻畫的寥寥數筆，也能讓你感知到這個配角的特質。那種在造型與氣質上都被精準捕捉到的普通與脆弱，恰恰構成了奧拉夫與消費者的情感連接，畢竟可愛經濟學的核心就是看臉嘛，在這個尖鋭的時代，軟糯的東西是嚮往，也是期待。

而如果你留意生活的細節，就能輕易從LinaBell、Loopy到現在奧拉夫的崛起中，感知到在2020s中配角的力量。配角之所以崛起，是因為他們不完整。而人們之所以愛他們，是因為他們不完美。以商業角度來說，營造一個新的配角，是盤活IP、克服市場倦怠感的小妙招——這些配角尚未完成的故事，賦予了消費者對他們恰到好處的想像空間，這個空間能夠讓他們的追逐者構建自己的想像，安撫自己，並完成社交平台的二次創作。

奧拉夫在海外社交媒體上熱度很高。（網上圖片／那個NG提供）

越來越多的人注意到奧拉夫的崛起。打開今天的中外社交媒體，你會看見奧拉夫的形象正被粉絲們寄予越來越多的想象。最常見的場景，就是當下跟當下高壓競爭環職場，人們與其說是在二創奧拉夫，不如說是借牠的形象表達自己的疲憊、無奈又麻木情緒。

但我不想用「抵抗符號」這種詞來概括，牠更像是一種價值觀的彰顯——精神內核穩定、鬆弛的生活態度......奧拉夫就是追隨者對自己人生狀態的最好期待。

奧拉夫就是追隨者對自己人生狀態的最好期待。（Threads@olalo_olaf）

在過去，在那個經濟高歌猛進，愛拼就會贏的遙遠時代，人們總想成為文學創作中那個最好的、最閃耀的主角。

但現在，當就業被AI和經濟疊上了雙層Debuff，文化被爭吵攝政，宏觀局勢愈發呈現出弱肉強食的冷峻面貌，人們便意識到世界也從沒有過童話敘事，能做的事很少，就像一葉浮萍，飄啊飄，落到那是自己決定不了的時候，完美主角的敘事便分崩離析。

奧拉夫不是吹響配角崛起號角的英雄，也不會是最後一個。時代選擇這些角色成為可愛偶像，是因他們更像每一個平凡而重要的普通人，人們在擁抱、追逐他們的時候，也是在安慰自己。這是一種敘事重建，也是一種對局面的正視。而當人們不再幻想成為主角時，世界上最受歡迎的角色，也就變成了配角。

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】