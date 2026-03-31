沙田新城市廣場偷拍｜GreenPrice兩職員助擒淫狼　公司發獎金表揚

沙田新城市廣場昨日（30日）發生偷拍案，一名女子於GreenPrice環保超市內，被一名男子以藏於手挽袋內的攝錄器材及Apple Watch遙控偷拍裙底，其後有職員及途人發現，上前截停該男子及報警拉人。女事主事後亦在Threads發文感謝店內兩名女職員提醒及喝停疑犯。



GreenPrice回覆《香港01》查詢時表示，當時職員目擊男子將手錶握在手中並不斷調整角度，對準女事主，而手錶螢幕顯示疑似錄影畫面及紅色暫停鍵，懷疑正在偷拍，於是職員隨即上前截停男子揭發事件。GreenPrice讚揚兩名職員的果斷行動，成功阻止罪案發生，並已聯繫店舖經理，將向該兩名員工發放個人表現獎金。



現場為沙田新城市環保超市GreenPrice。（Threads圖片）

GreenPrice表示，昨日下午沙田分店一名女顧客向收銀處職員反映，指目擊一名可疑男子懷疑在店內偷拍。職員隨即保持警覺，並在該名女顧客的協助下，於貨場內鎖定該名目標男子。

當時，店內職員發現該男子正尾隨一名穿著白色裙的女事主，行為極為可疑。職員上前觀察時發現，該男子並非佩戴手錶，而是將手錶握在手中並不斷調整角度，對準女事主。職員更目擊其手錶螢幕顯示疑似錄影畫面及紅色暫停鍵，懷疑正在進行偷拍。

其後，職員隨即上前截停該男子並詢問「先生，請問你喺度做緊咩？」，該男子當場神色慌張，拒絕回應並企圖往店舖出口逃走。一名職員通知女事主留意，另一名職員則與女顧客在出口處嘗試攔截；其間該男子企圖衝出店外，一名正在付款的男顧客協助店員合力將其制服，店員和女事主隨即報警並聯絡商場保安到場處理。

GreenPrice續稱，對是次事件中保持高度警覺、果斷採取行動的兩名店員表示由衷讚揚，他們在確保顧客安全的前提下，冷靜觀察和及時通知女事主，成功阻止罪案發生。為表彰員工，公司已聯繫店舖經理，將向該兩名員工發放個人表現獎金。

涉事男子疑在袋內藏攝影器材，袋側有小洞。（Threads圖片）

事發昨日（30日）下午約1時54分，警方接獲途人報案，指一名男子在沙田正街新城市廣場一間環保超市，偷拍一名女子裙底。警方趕抵尋獲21歲女事主，同時在場拘捕一名姓張（36歲）男子，他涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，正被扣留調查。案件交由沙田警區刑事調查隊第3隊跟進。

據了解，涉案男子持有一個手挽袋，內藏懷疑攝錄器材，有人使用Apple Watch遙控攝錄器材及調較角度。圖片可見，該袋的側面有一個圓形小洞。