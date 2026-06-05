新城市廣場一店軟雪糕樣本大腸菌群含量超標六成　食環署指令銷毀

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，從沙田新城市廣場第三期一樓一間店舖抽取的一個本港製造軟雪糕樣本的大腸菌群含量，為每克160個，超出法例上限六成，指令其即時停售及銷毀所有有問題的軟雪糕。中心正跟進事件。



沙田新城市廣場。（資料圖片）

食物安全中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從沙田一持牌冰凍甜點製造廠抽取上述軟雪糕樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克160個，比法例每克不可含有多於100個大腸菌群上限高出六成。

中心已知會有關冰凍甜點製造廠上述違規事項，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的軟雪糕；中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求該冰凍甜點製造廠進行徹底清潔和消毒。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。