河套跨境數據流通年底試行　創科局研法規促數據過河

河套香港園區最快年底前試行跨境數據流通。立法會工商及創新科技事務委員會今日（2日）舉行會議，會上，有議員提到現時私隱條例禁止將個人資料轉移境外，認為法例上如果不拆牆鬆綁，難以處理數據流通事宜。有議員則關注在內地有開設校園的本地大學，院校內部能否同樣做到數據流通。



創新科技及工業局表示，政府設有專家團隊研究數據規範檢討措施，範圍涵蓋法律方面，又強調不會忘記大專院校及企業，惟現階段可能先會在河套香港園區試行跨境數據流通。



梁美芬：法例不拆牆鬆綁 難以處理數據流通

經民聯選委界議員梁美芬提到，現時私隱條例第33條「禁止將個人資料轉移境外」，認為法例上如果不拆牆鬆綁，難以處理數據流通。

孫東：設專家團隊研數據法規

創新科技及工業局局長孫東表示，政府設有專家團隊研究數據規範檢討措施，範圍涵蓋法律方面。他指當局的主要思路為大力促進數據流通，以及做好數據管制。他又指目前香港限制了數據流通，外界了解到香港充分保護私隱，很放心將數據傳來香港，相信在一定程度上促進了數據的流通。

本地大學內地分校能否通數據？蔡傑銘：首階段先試河套

身兼中大校董的工聯會議員鄧家彪提到，中大在深圳亦有分校，關注院校內部能否實施到數據通。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘強調，不會忘記各院校或大灣區、內地各地方的園區以至企業，惟現階段可能先會在河套香港園區試行跨境數據流通。

姚銘倡北都設中型會展場地 配合產業

民建聯新界北議員姚銘指，隨着九龍灣展貿中心拆卸，中小型會展場地大幅減少，為配合北都大學城及科技園區發展，建議在北都設立中型會展場地，以應付產業需求。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，當局從各方面審視會展場地擴展，主要會就灣仔北擴建進行研究。