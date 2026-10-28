新皇崗口岸｜入境處前線控訴缺人　陳國基：無咁忙再返寫字樓工作

新皇崗口岸啟用首個周末大批人過關，閘口逼爆大排長龍。《香港01》早前接獲一封由前線入境事務主任（IO）向新皇崗口岸管理層發出的信件，信件提到前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等，又指近日工作群組傳來「排山倒海的求救訊息，彷彿在上演一齣荒島求生戲」。



政務司司長陳國基今日（28日）回應前線入境主任的不滿，指明白和了解前線人員的辛苦，但強調口岸繁忙的時候，所有人員都會盡量去前線協助櫃檯的工作，務求讓旅客盡快過關，「寫字樓嘅工作，咁你梗有啲時間無咁忙，嗰陣時再返去做」，形容是正常的操作。



多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

當值主管室缺人無法發揮統籌角色 有人員工作8小時無休

香港01早前報道，一班入境事務主任向管理層發信，指新皇崗口岸正面臨人手嚴重不足的問題。信中提到6層的指揮室，共10個重要的崗位通宵時段僅有8人工作；部份樓層的當值主管室已懸空，無法發揮監察、統籌、分配的角色，前線職員求助無門。每當出現狀況的時候，只能致電其他樓層求助，又提到曾有入境事務主任於晚上7時15分工作至凌晨3時30分，全程沒用膳及休息時間。

信中又指，口岸設計缺陷衍生額外工作，離境大堂需頻繁處理行程取消、查詢等事項，又指「合作查驗」通道技術未成熟，市民或旅客經常被卡關再要入境事務主任檢查，需重新到人手通道排隊，容易引起鼓譟。

多名網民發帖，指10月24日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

陳國基：寫字樓嘅工作無咁忙再返去做 調配好正常

陳國基今日（28日）在記者會上被問到有傳媒收到前線入境人員指人手不足，沒人聽求助電話，他指留意到相關報道，亦明白和了解前線人員的辛苦，但強調於口岸繁忙的時候，所有人員包括前線人員，都會盡量去前線協助櫃檯的工作，務求讓旅客盡快過關，形容為「好正常嘅操作」。

陳國基又指，「寫字樓嘅工作，咁你梗有啲時間無咁忙，個陣時再返去做」，形容「呢個一定係咁樣安排」。