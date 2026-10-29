亞運會2026｜港大表揚30名學生運動員　黃澤林感謝校方助兼顧學業

香港大學周三（10月28日）在校內舉辦「香港大學精英學生運動員亞運凱旋慶典」，以表揚在「2026年愛知——名古屋第20屆亞洲運動會」中，30名參與了12個運動項目的學生運動員的卓越成就 ，本地中學生亦有出席學生運動員的分享會。港大校長張翔表示，為一眾學生運動員的成就深感自豪，指他們展現了如何同時兼顧學業與精英體育訓練，為同學樹立優秀的榜樣。



2026年10月28日，香港大學舉辦「香港大學精英學生運動員亞運凱旋慶典」，以表揚在「2026年愛知——名古屋第20屆亞洲運動會」中奪得佳績的學生運動員。校長張翔表示，為一眾學生運動員的成就深感自豪。（港大圖片）

2026年10月28日，香港大學舉辦「香港大學精英學生運動員亞運凱旋慶典」，以表揚在「2026年愛知——名古屋第20屆亞洲運動會」中奪得佳績的學生運動員，校長張翔（中）出席。（港大圖片）

透過「頂尖運動員入學計劃」、「精英運動員推薦計劃」入讀

30名港大學生運動員於亞運會取得優異成績，當中包括：網球運動員黃澤林奪得香港歷來首面亞運網球金牌；劍擊運動員蔡俊彥奪得男子花劍兩面銀牌、方凱申摘下男子個人及團體重劍銅牌、何思朗贏得男子佩劍團體賽銅牌；帆船運動員麥曉彤及普珺麗（Emily Grace Polson）合作奪得女子49人FX型銀牌、祥傑（Russell Williams Aylsworth）摘下男子49人型銅牌；三項鐵人運動員彭詩雅（Bailee Brown）與羅競賓（Robin Elg）奪得混合接力賽銅牌；以及田徑運動員鄒子蕎及徐穎恩（Karlsson Jane Christa Ming Suet）打破香港女子4x400米接力紀錄。

此外，殘疾人乒乓球運動員王愉程及彭穎加亦於亞洲殘疾人運動會中，分別在不同項目奪得銀牌及銅牌。

這些學生運動員來自不同學院和專業，大部份同學均透過「頂尖運動員入學計劃」（Top Athletes Direct Admission Scheme）以及「精英運動員推薦計劃」（HKU Sports Scholarship Scheme）的支持下入讀港大。

2026年10月28日，香港大學舉辦「香港大學精英學生運動員亞運凱旋慶典」，以表揚在「2026年愛知——名古屋第20屆亞洲運動會」中奪得佳績的學生運動員。校長張翔表示，為一眾學生運動員的成就深感自豪。（港大圖片）

2026年10月28日，香港大學舉辦「香港大學精英學生運動員亞運凱旋慶典」，以表揚在「2026年愛知——名古屋第20屆亞洲運動會」中奪得佳績的學生運動員。校長張翔（中）出席。（港大圖片）

黃澤林稱為奪金感高興

在分享會上，劍擊運動員蔡俊彥及殘疾人乒乓球運動員王愉程，分享了參與亞運會的感想，細說如何透過接受挫折和保持熱誠，以克服重重挑戰。

網球運動員黃澤林則透過預錄影片，分享他在平衡學業與運動方面的經驗。他表示，對在亞運奪得金牌感到高興，形容是一面非常具份量的獎牌，對能成為香港首位在亞運奪得網球金牌的運動員，他感到非常開心，承諾未來會繼續努力。

黃澤林又表示，作為學生運動員，要同時兼顧學業及參與賽事，其實並不容易。他指出，作為網球運動員，每星期都要往不同的地方作賽，既是挑戰也是相當幸運的經驗，他感謝母校給予機會，讓他可遙距上課，保持運動及學業同時兼顧。

網球運動員黃澤林則透過預錄影片，分享他在平衡學業與運動方面的經驗。（港大截圖）

身兼港大頂尖運動員入學計劃遴選委員會主席的嚴志堅教授表示，喜見港大不同入學計劃所錄取的精英學生運動員在各個範疇取得理想成就。校方積極透過靈活的學術安排、導師計劃及全面支援，協助學生運動員在學業與運動方面同步創造佳績。