亞運會2026|中大學生參賽奪6獎牌　教大47學生校友出戰2金3銀10銅

第20屆愛知名古屋亞運會圓滿落幕，本港大專院校健兒在多個項目取得佳績。香港中文大學派出33名學生參賽，5名學生合共取得6面獎牌，涵蓋帆船、壁球、空手道及劍擊等項目，另有學生在游泳賽事刷新香港紀錄。香港教育大學則有47名學生運動員及校友代表中國香港出戰，在15個項目合共取得2金、3銀及10銅。



中大醫學院醫科一年級學生黃曦慧（左），奪得帆船女子青少年快速艇29人級項金牌。(中大提供圖片)

中大表示，今屆共有33名學生出戰亞運，當中醫學院醫科一年級學生黃曦慧與搭檔出戰帆船女子青少年快速艇29人項目，成功奪得金牌。經中大「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）入讀、現為健康與體育運動科學系四年級學生的謝依霖，則分別在壁球混合雙打及女子團體賽取得銀牌，一人收穫兩面獎牌。

空手道方面，SALSA五年級學生鄧宇軒及李智剛出戰男子團體形項目取得銅牌，為港隊取得歷來首面亞運空手道團體形獎牌；SALSA六年級學生梁天晴亦隨港隊出戰劍擊男子團體佩劍，摘下一面銅牌。

獎牌以外，中大學生亦刷新港績。健康與體育運動科學系四年級學生麥世霆出戰男子200米蛙泳決賽，以2分08秒77打破由自己保持的香港紀錄，最終取得第四名。

健康與體育運動科學系四年級、SALSA學生麥世霆，在游泳男子200米蛙泳以2分08秒77刷新香港紀錄。

中大校長盧煜明表示，運動員要同時兼顧學業與專業訓練並不容易，學生的成績展現追求卓越及堅毅精神，亦反映大學全人教育成果。

除學生外，今屆亦有27名中大校友出戰，其中4名校友在壁球、劍擊及七人欖球等項目合共取得1金、1銀及3銅，另有兩名校友分別在田徑及射箭賽事刷新香港紀錄。

中大逾80人醫療團支援約580名港將

中大今屆亦參與港隊醫療支援工作。中國香港亞運代表隊醫療團隊主要由中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒率領，包括中大醫學院教授、講師、醫科畢業生及運動醫學及健康科學碩士課程畢業生，聯同香港體育學院、體育總會及其他機構醫護人員，組成逾80人的跨專業醫療團隊，支援約580名港隊運動員。

教大47學生校友出戰 15項賽事奪2金3銀10銅

教大學生運動員及校友代表中國香港參賽，他們合共在15個項目中勇奪兩金、三銀以及10銅的佳績。(教大提供圖片)

教大方面，今屆共有47名學生運動員及校友代表中國香港參賽，在15個項目合共取得2金、3銀及10銅。其中運動教練及管理社會科學碩士課程學生趙顯臻，在男子輕量級單人雙槳艇奪金；同課程學生李卡度則隨港隊在男子七人欖球賽稱冠，並獲選為亞運閉幕禮中國香港代表團持旗手。

銀牌方面，健康教育榮譽學士畢業生梁穎桉在女子輕量級雙人雙槳艇取得銀牌，同課程學生梁宇航在武術散打男子60公斤級摘銀，畢業生梁穎儀與學生李思穎則在單車女子麥迪遜賽取得銀牌。教大健兒亦在女子欖球、空手道、乒乓球及體操等項目取得獎牌。

教大逾240精英運動員入讀 校方：續推雙軌發展

教大校長李子建表示，學生及校友的成績體現香港運動員的拼搏精神和團隊合作，亦反映大學在學術與體育雙軌支援及人才培育方面的成果，適逢今年為教大正名十周年，佳績更具意義。