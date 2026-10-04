亞運會2026｜李慧琼賀港隊創歷屆佳績　李家超：印證資源投放正確

名古屋舉行的亞運會結束，港隊破紀錄奪54面獎牌。行政長官李家超今日（4日）指，成績令人鼓舞，讚揚運動員在賽場上展現堅毅意志和卓越風采。李家超又指，運動員取得的成就，反映政府多年來的政策和支援措施取得成效，印證資源投放方向正確；他樂見政府的投入正進入收成期，未來會繼續支援運動員，推動香港體育水平不斷進步。



立法會主席李慧琼代表立法會祝賀所有香港健兒及其團隊，指立法會作為特區政府改革創新的堅實夥伴，定會繼續與政府及體育界並肩同行，貫徹落實香港首份五年規劃所定的長遠方針，改善整體體育基建布局，提升各體育總會管治能力及業界專業水平。



在日本愛知名古屋舉行的亞運所有比賽已經完結，香港代表團累積54面獎牌，打破歷屆紀錄。行政長官李家超指，成績令人鼓舞，讚揚運動員在賽場上展現堅毅意志和卓越風采。（李家超FB）

港隊在名古屋亞運男子七人欖球項目奪金。（資料圖片／夏家朗攝）

行政長官李家超。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港代表團今屆派出約580位運動員，出戰38個亞運項目，共取得11金19銀24銅共54面獎牌，突破歷屆獎牌數目紀錄，並取得歷來最多面金牌。李家超指成績令人鼓舞，展現出香港運動員的堅毅精神和優秀水平，為國家、為香港爭光。

他又指，運動員在賽場上奮勇拼搏、堅毅不屈，是香港精神的最佳體現，相信所有香港市民和他一樣，對他們的出色表現感到無比振奮和自豪。他認為，今次成績反映政府的政策和資源投入方向正確，政府會繼續大力支持香港運動員在國際和區域賽事中爭取佳績，讓香港體育再創高峰。

立法會主席李慧琼。（湯致遠攝）

李慧琼：改善整體體育基建布局 提升各體育總會管治能力

立法會主席李慧琼代表立法會祝賀所有香港健兒及其團隊，形容全港市民都能深切感受到拚勁和永不言敗的精神。她說能夠站上亞運舞台，絕非易事，運動員須經年累月接受千錘百鍊，克服傷患等不同挑戰，始能成鋼。在賽場上，運動員每一次突破自我，更是凝鑄了家人、教練、醫療人員與團隊的支持。她說看到香港運動員近年在多項國際賽事屢獲佳績，人才輩出，背後亦有賴各體育總會及體育界人士長年深耕，令香港體壇薪火相傳、生生不息，令人鼓舞！

香港體育事業要持續發展，除了運動員與其團隊不懈奮鬥，亦須政府長遠政策積極配合和社會各界大力支持。李慧琼指立法會作為特區政府改革創新的堅實夥伴，定會繼續與政府及體育界並肩同行，貫徹落實香港首份五年規劃所定的長遠方針，改善整體體育基建布局，提升各體育總會管治能力及業界專業水平，令香港體育發展薪火相傳，更光更亮。