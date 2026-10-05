亞運會2026︱中大33人學生代表團出征　奪6面獎牌兼刷新香港紀錄

香港中文大學33名學生組成的代表團在2026年愛知·名古屋亞運會上表現卓越，5位學生在帆船、壁球、空手道及劍擊等項目勇奪多面獎牌，並有一位學生在游泳賽事中刷新香港紀錄。中大校長盧煜明對學生運動員的精彩表現致以熱烈祝賀，讚揚他們為香港創下破紀錄的亞運獎牌數目作出貢獻，也印證中大全人教育的成功，他作為校長深感驕傲。



中大醫學院醫科一年級學生黃曦慧（左），奪得帆船女子青少年快速艇29人級項金牌。（中大圖片）

健康與體育運動科學系四年級、經「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）入讀的謝依霖（左），以及運動醫學及健康科學理學碩士校友李嘉兒（右二），奪得壁球女子團體銀牌。謝依霖另奪得壁球混合雙打銀牌。（中大圖片）

中大生於帆船奪金、壁球摘銀

本屆亞運會中，中大學生於多個項目中締造歷史性突破。在金牌方面，中大醫學院醫科一年級學生黃曦慧與搭檔出戰帆船女子青少年快速艇29人項目，憑藉出色發揮勇奪金牌。

銀牌方面，健康與體育運動科學系四年級、經「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）入讀的學生謝依霖，一人包辦壁球混合雙打（與搭檔配合）及女子團體兩面銀牌。

健康與體育運動科學系五年級、SALSA學生李智剛（左）與鄧宇軒（中），奪得空手道男子團體形銅牌。（中大圖片）

健康與體育運動科學系六年級、SALSA學生梁天晴（左三），協助港隊奪得劍擊男子團體佩劍銅牌。（中大圖片）

為港隊贏首面亞運空手道團體形獎牌

另外，SALSA五年級學生鄧宇軒與李智剛出戰空手道男子團體形項目，勇奪銅牌，為港隊締造歷來首面亞運空手道團體形獎牌。此外，SALSA六年級學生梁天晴亦出戰劍擊男子團體佩劍項目，隨港隊一路過關斬將，摘下一面銅牌。

除獎牌外，中大學生亦在游泳賽事刷新香港紀錄。健康與體育運動科學系四年級、SALSA學生麥世霆，在游泳男子200米蛙泳決賽中，以2分08秒77刷新由其本人保持的香港紀錄，名列第四，展現出頂尖競技實力。

健康與體育運動科學系四年級、SALSA學生麥世霆，在游泳男子200米蛙泳以2分08秒77刷新香港紀錄。（中大圖片）

中大校友亦奪5面獎牌

除學生亮眼表現，本屆亞運會亦有27名中大校友出征。其中4人（李嘉兒、鄭曉為、劉昊峯、莊嘉欣）在壁球、劍擊及七人欖球等項目中勇奪佳績，合共收穫1金、1銀、3銅共5面獎牌；另有2位校友（潘幸慧、郭賢霽）分別在田徑及射箭賽事中刷新香港紀錄。

中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒教授率領醫療團隊，為港隊提供賽事支援。（中大圖片）

中大領軍港隊亞運醫療團隊

中大同時領軍支援港隊的醫療工作，主要由中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒教授統領，加上5位中大醫學院教授及講師，率領另外20多位中大醫學院醫科畢業的醫生，以及運動醫學及健康科學碩士課程畢業生，聯同30多位香港體育學院的醫護人員，以及數位體育總會及其他機構的醫護人員，組成一支龐大的醫療團隊提供支援。

面對本屆亞運賽事與住宿高度分散，中大超過80人的跨專業醫療團隊為約580名港將提供全天候保障。容樹恒早於半年前開始籌備，因應賽區分散首創靈活的駐點與「送外賣」式醫療服務。

本屆亞運會的卓越成績，充分展現中大培育國際體育人才的堅實實力。大學將持續推動體育發展與運動醫學科研，攜手社會各界，為香港及國際體育事業的高質量發展貢獻力量。