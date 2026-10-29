宏福苑問責｜何永賢承擔政治責任　辭任房屋局局長　今起停止職務

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超和相關官員今日（29日）就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會報告相關事宜的記者會。會上，李家超宣佈房屋局局長何永賢（Winnie Ho）昨日已提出請辭。



房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

出席記者會的官員包括李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、財政司副司長黃偉綸。

政府新聞處公佈的出席名單中，原定有房屋局局長何永賢，惟她最終未有現身，改由黃偉綸出席。李家超在記者會上宣佈，何永賢承擔政治責任，接納其請辭，今起停止職務，黃偉綸兼任房屋局局長。

李家超回應傳媒提問時指出，已啟動了部門首長責任制，由最低至最高級都可以調查對象。調查委員會根據行政長官提供的職權範圍作調查，他相信今次調查對象的數目不少，按報告受查人員會有40至50人，要接見的人員包括證人會更多。他會給予調查委員會有全面自主權作調查，因法例已定下的規例，已決定是如何運作。

被問到何永賢任期只餘下數月，相關追究責任力度是否足夠。李家超回應說，在考慮政治任命團隊要承擔的政治責任時，已考慮一系列因素，是經「綜合考慮」決定由房屋局局長承擔政治責任時，過程中不會考慮餘下任期有多少，都要承擔政治責任。

他指，已表明政治團隊會承擔政治責任，他與何永賢見面時他談及此事，她提出呈辭，願意承擔政治責任。整體的政治問責制是因行政長官考慮所有因素後作出的政治決定，亦已根據基本法向中央報呈，建議免除何永賢的房屋局局長職務，最終要由中央作決定。

另外，李家超指，政府的工作要務實，需要做便做，不是為了名聲或其他考慮，政府施政以民為本的理念，是以市民的本位出發，確保同類事件不會再發生。

行政長官李家超交代宏福苑報告公佈後的政府改革及相關安排。（黄實瑩攝）

何永賢於1992年加入香港政府，於建築署任職建築師，於2009年晉升為總建築師，2012年晉升為政府建築師，及至2018年出任建築署副署長。2020年，何永賢接替退休的前署長林余家慧，出任建築署署長。她在任內曾負責竹篙灣、啟德等地方以組裝合成建築技術（MiC）興建的檢疫設施、臨時醫院和社區隔離設施的建造，及立法會綜合大樓擴建工程。

2022年現屆政府上任，何永賢獲委任為房屋局局長，為政府將運輸及房屋局分拆後，該局首任局長。她上任後推動興建3萬個「簡約公屋」，以縮短公屋輪候冊時間，同時落實立法規管「簡樸房」。（其餘背景詳看另稿）

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李家超在開場亦表示，對宏福苑火災導致168人死亡，包括一消防員殉職，1984家庭受影響，帶給災民悲痛，社會哀傷。他作為行政長官、政府之首，深感難過，代表特區政府向災民及廣大市民表示道歉。他隨即率在場7名官員起立及鞠躬。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。(政府新聞處圖片）

報告逾十個章節 涵蓋火災成因及聽證會內容

據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

特首李家超早前指會仔細研究委員會報告，短期內公布全面改革計劃和如何追究責任。針對宏福苑事件，過往政府一再表明「追責到底」，據悉會從三方面跟進，一是正在進行中的刑事調查，與宏福苑大火有關的涉案人士已被刑事起訴；二是行政問責，政府早前已成立調查小組，處理宏福苑大火相關行政問責事宜，將啟動部門首長責任制第二級調查；第三是政治問責。

針對樓宇維修工程長期存在的流弊，政府計劃於今年底前向立法會提交《建築物條例》修訂建議。新措施將徹底改變過往依賴業界自律的模式，轉為政府主動出擊，全面加強工程審批、巡查和監管，並大幅提升違規行為的罰款上限。

宏福苑大火引起社會關注屋苑維修長年存在的圍標問題，政府正研究立法禁止樓宇維修工程圍標，並將其列為刑事罪行。競爭事務委員會早前曾建議引入最高7至10年的監禁式刑罰，以加強打擊集團式圍標及潛在的利益輸送，重塑公平的市場環境。

2025年11月26日，大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（資料圖片/林振華攝）

政務司長率督導委員會落實報告建議

行政長官李家超此前已多次重申，政府的既定目標是「問責到底、追責到底」，強調任何人無論是政府或非政府人員、高層或基層，只要經事實認定需要負責，定必公平追責懲處。

宏福苑火災後，李家超宣布成立委員會審視事故原因及相關問題，綜合最新消息，政府將成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會，統籌三方面工作，包括檢視獨立委員會各項建議，推動落實相關建議，以及監督改革措施執行。