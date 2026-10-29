宏福苑報告｜跟進傳媒調查報道結果一致　提01揭黃碧嬌離世授權票

在7月聽證會總結陳辭時，委員會已引用三篇《香港01》及一篇《集誌社》的調查報道，佐證圍標問題。政府10月29日公布宏福苑大火獨立委員會報告，亦再次引用上述的報道，稱傳媒自行調查這場慘劇，委員會也根據其報道的資料在若干方面跟進調查，「本報告內某些調查結果與傳媒的報道一致」。

聽證會7月完結後，《香港01》揭發黃碧嬌團隊收取至少三張「離世授權票」，委員會報告亦有提及，指據報警方已按照既定程序跟進該等指控」。



【大埔宏福苑火災・專頁】

在宏福苑大火後，《香港01》有不少調查報道，例如按每個物料去解構不同部門的監管問題，大維修授權票等問題。在聽證會的總結陳辭，獨立委員會引用了傳媒的調查報道，包括三篇《香港01》的報道以及《集誌社》的一篇報道佐證圍標的問題。

政府周四（29日）公布宏福苑大火獨立委員會報告，委員會再次提及傳媒及廣大市民一直緊貼有關研訊及聽證會的消息，部份傳媒機構自行調查這場慘劇，而委員會也根據其報道的資料，在若干方面跟進調查，並稱報告內某些調查結果與傳媒的報道一致，而報告內另有一些結果則是在研訊全面查考完成後才得出。

行政長官李家超（中）10月29日與政務司司長陳國基（左）、財政司司長陳茂波（右）等官員鞠躬道歉。（黃寶瑩攝）

委員會：據報警方正跟進指控

至聽證會結束後，《香港01》取得黃碧嬌團隊的「授權票名單」，在8月揭發黃碧嬌團隊收取至少三張「離世授權票」，記者成功聯絡「被授權」單位業主遺孀，她聲稱開會前曾被相熟街坊索取授權票，因「唔識填」而交出空白授權票予街坊；另有一名在2014年逝世業主的授權予黃碧嬌團隊另外兩人。

委員會注意到聽證會結束後，稱有傳媒報導指稱黃碧嬌或其關聯人士就相關業主會議從其時已身故的業主取得授權票，並表示「據報警方已按照既定程序跟進該等指控」。

2026年1月6日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會大會時落淚。（資料圖片／梁鵬威攝）

「林女士」在2021年捲入授權票爭議，黃碧嬌擋在「林女士」與業主間。（受訪者提供）

交執法機構處理最為合適

委員會稱曾向黃碧嬌提出要求，邀請就針對她的各項「指控」作出回應。黃承認她曾協助法團收集授權票，但否認自己有任何非法或不當行為。委員會稱沒有足夠依據把研訊轉為調查委員會研訊，以達到傳召黃碧嬌作供目的，並認為這類投訴交由具備所需權力調查這些隱蔽活動的執法機構處理最為合適。

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