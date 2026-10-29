宏福苑報告｜陳球強成「影子主席」揭舊法團漏洞　無證據涉圍標

政府周四（29日）公布宏福苑大火獨立委員會報告，曾在多屆管委會出任主席、副主席及委員職位的陳球強，被部份居民形容為「影子主席」。報告提及陳球強並非居民選出的委員，經常以「顧問」身份出席，掌控會議及引導決定。陳更設立了「宏福大維修四方組」通訊群組，主席批准決定時，都會填寫已經與他討論。

委員會稱現有證據不能證明他在招標期間與宏業、鴻毅或其他投標者合謀串連，但影子角色的指控，或已揭示前管委會在管理上存有漏洞，但就此作出裁斷不屬委員會的職權範圍。



【大埔宏福苑火災・專頁】

2024年宏業與宏福苑時任法團簽署3.3億元的大維修合約。工程公司宏業董事侯華健（左三）、時任法團主席鄧國權（左四）、顧問公司鴻毅董事黃俠然（右三）、法團顧問前主席陳球強（右一）出席。（宏福苑業主立案法團網站）

宏福苑居民江祥發曾任宏福苑法團委員，他有在聽證會發言。（資料圖片 / 馬耀文攝）

陳球強被批為「影子主席」

政府周四（29日）公布宏福苑大火獨立委員會報告，共有兩冊。報告提及曾在多屆管委會出任主席、副主席及委員職位的陳球強，被部份居民形容為「影子主席」。

陳球強並非居民選出的委員，但在2024年5月25日主持了第十二屆管委會選舉。在其後的會議，居民江祥發留意到，陳球強以「顧問」身分出席，經常調解糾紛。鑑於管委會鄧國權不多發言，陳球強實質上擔任了主席。

2024年9月6日，宏福苑召開特別業主大會，成功推翻舊法團。當時居民和當選法團歡呼。（宏福苑居民交流群組Facebook）

2024年9月6日，宏福苑召開特別業主大會，成功推翻舊法團。舊法團主席鄧國權被推翻後，在黃碧嬌的陪同下離場。（宏福苑居民交流群組Facebook）

設立大維修群組 被批掌控會議

江祥發表示，鄧國權雖是前管委會的主席，但開會時陳經常坐在他旁邊，實際上主導討論、引導決定和掌控會議。再者，陳更設立了「宏福大維修四方組」Whatsapp通訊群組，主席批准決定時，都會填寫「批准，已經與KK討論」回覆置邦的查詢（KK即陳球強的英文名字縮寫）。

在2024年8月，居民收到律師來信，要求短時間內支付約15至18萬元維修費用，引起反對。陳球強當時傳閱一份檔名為「第2期2024.08 V4.pdf」的文件。該文件其後以《宏福通訊》（第二期）形式正式發出。江祥發表示，該份通訊展示一份內容偏頗，看來是為平息反對聲音和推遲召開特別業主大會而設計的「意見調查」。

2024年9月居民推翻舊法團

翻查資料，鄧國權自2012年起擔任宏福苑法團主席，至2024年9月，居民推翻舊法團，由徐滿柑擔任主席一職。在2019年至2024年的三次業主大會期間，舊法團委員每次均持有逾200張有效授權票，包括投選鴻毅做顧問及選宏業做承建商。

行政長官李家超（中）10月29日與政務司司長陳國基（左）、財政司司長陳茂波（右）等官員鞠躬道歉。（黃寶瑩攝）

行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（黃寶瑩攝）

陳球強否認有失當行為

至2026年6月15日，陳球強向委員會提交書面回覆，否定江祥發說法。陳球強聲稱，自 2014 年起，有別有用心的人士開始散播匿名指控、派發內容誤導的傳單，並試圖推翻管委會。他解釋，他獲邀出任非受薪顧問，是因為他過往經驗以及在保障業主利益方面的聲譽。

陳續反駁江祥發的批評，指民政總署已確認沒有程序不當之處。他亦提及與江及其他人意見不合，並辯稱其行為符合大廈公契的條文。他雖否認有失當行為，但承認招標結果在某些方面給他有圍標的「感覺」。

委員會稱證據反映對前管委會有影響力

委員會稱為確保完整性才提及此事件，現有的證據只集中於陳球強被指稱擔當的影子角色或對前管委會的影響力，並不能證明他在招標期間與宏業、鴻毅或其他投標者合謀串連。儘管如此，有關受影子角色影響的指控，或已揭示前管委會在管理上存有漏洞，惟就此作出裁斷不屬委員會的職權範圍。