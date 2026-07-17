宏福苑聽證會｜總結陳辭引用三篇香港01調查報道　佐證圍標嚴重

宏福苑聽證會在7月17日舉行最後一場，獨立委員會代表律師的書面總結，講述圍標問題的「投標承建商之間關連」章節中，引用了三篇《香港01》的新聞報道，印證顧問公司「鴻毅」隱瞞大維修承建商「宏業」的定罪紀錄並非疏忽，以及宏業董事侯華建與其他一同投標公司的關係，佐證圍標環環相扣。記者及居民以公開資料查核，已能找到多個嚴重問題，但居民多次投訴無門，顯現制度漏洞處處。



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宏福苑聽證會7.17第三十場重點

宏福苑聽證會，獨立委員會代表總結陳辭，在關於圍標的章節中，引用三篇《香港01》報道。（香港01記者攝）

首篇引用《香港01》的新聞，是2026年1月23日刊出的調查報道〈法團告業主｜富嘉大廈大維修 宏業侯華建同時代表中標及落選公司〉。

灣仔富嘉大廈有法團告業主鬧劇，法團敗訴過百萬訟費要業主承擔。《香港01》報道揭發，宏福苑大維修公司「宏業建築」當年雖然在富嘉招標中落選，但其被捕董事侯華建曾代表中標的「萬嘉」出席業主大會，而「萬嘉」改名前名為「宏業（國際）」。另一間入標公司的董事亦曾與侯華建合組公司。

宏業的主要股東侯華建雖然聲稱，與其他入標公司只是「業主與租客」等普通關係，但報道直接揭發侯華建在另一屋苑曾同時代表中標及落選公司，慣常透過「陪標」而操縱投標結果。

第二篇引用的是2025年12月2日刊出的〈「鴻毅」任顧問安基苑今早突拆棚網 昨示範燒網不熄〉。宏福苑顧問「鴻毅」負責草擬及評估大維修標書，其中一間入標的工程公司是「偉利」；而「鴻毅」同時亦是安基苑大維修顧問，「偉利」則是該屋苑的中標公司。

「偉利」的董事曾長期擔任宏業的董事，侯華建書面供辭稱為「競爭對手」。

第三篇引用的是2026年1月15日刊出的〈屋苑亂象｜宏福苑安基苑同一顧問評分迥異 入標公司稱無交過資料〉偵查報道。

報道詳細分析「鴻毅」在宏福苑和安基苑的標書，發現兩份標書兩個月截標，但分析報告中同一工程公司的評分竟有明顯差異，更有公司雙位數字的官司紀錄「清零」、總評級三級跳。

有評分變動大的工程公司對《香港01》表示，從未交過訴訟紀錄，更不會知道評分準則和結果。

這些調查報道，與宏福苑大火獨立委員會指圍標集團「虛假競爭」、顧問公司涉嫌操縱評分互相印證，暴露出制度漏洞。

宏福苑這一場罕見的大火奪去了168條人命，2000個家庭受影響，更令潛藏在全港所有屋苑的大維修、圍標、工程、法團監管失效、屋苑管理混亂問題浮出水面，引起公眾關注。這些亂象環環相扣，在不同的屋苑結下了一個死結。

《香港01》在今年1至2月，發布多篇調查報道，包括宏福苑獨立委員會總結陳辭引用的報道，揭示屋苑管理亂象的不同環節，並製作專題影片，逐一剖析每個環節的關鍵。

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