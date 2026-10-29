美酒佳餚巡禮開鑼　12舖組巨檔　高級中菜府推50年陳皮普洱雞蛋仔

「香港美酒佳餚巡禮2026」今日（29日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行。今年巡禮以「品味世界之最」為主題 ，有超過340個攤位、來自約31個國家及地區的佳釀與美食，並有澳洲、加拿大及韓國展館首度登場。



今年場地首度增設巨型攤位，由12間獲獎酒吧及高級食府的攤檔組成。有中菜府推出50年陳皮普洱雞蛋仔，負責人指，與過往推出的陳皮普洱雞蛋仔不同，今次為了巡禮特地使用50年陳皮，又有信心生意額會高於去年。



今年的場地正中心有一個由12間店舖組成的巨型攤位「恒基 50 • 品味空間」。（湯致遠攝）

美酒佳餚巡禮將於晚上7時半正式開放，但下午各攤位已準備就緒，令氣氛逐漸熱鬧。（湯致遠攝）

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由旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮2026」以「品味世界之最」為主題 ，有超過340個攤位、來自約31個國家及地區的佳釀與美食，並有澳洲、加拿大及韓國展館首度登場。巡禮晚上7時半正式開放，下午各攤位已準備就緒，臨近晚上開放入場，氣氛逐漸熱鬧。

法國展商首參展冀拓知名度 聯乘Tony Parker推香檳

每年巡禮也有不少新元素。法國駐港澳總領事館商務投資處今年首度推出「品味法國」美食村，聚集了11間法國展商。其中，酒商「Maison Wessman」是第一次參展，其負責人Baudry指是受旅發局邀請而參展，認為能夠在美酒佳餚巡禮這樣的大型活動中亮相，能令更多人認識他們的產品。他表示希望能售出400至500支酒，並打趣道：「希望我有足夠的酒」。

酒商「Maison Wessman」負責人Baudry認為，能夠在美酒佳餚巡禮這樣的大型活動中亮相，能令更多人認識他們的產品。（湯致遠攝）

該酒商今年亦推出與各界國際名人合作的酒品，例如與著名美國歌手Norah Jones合作的系列，以及與NBA法國名將東尼柏加（Tony Parker）聯乘的香檳系列等。

「Maison Wessman」與籃球名將Tony Parker聯乘的香檳系列。（湯致遠攝）

恒地12店組巨舖 「唐述」賣50年陳皮普洱雞蛋仔

今年巡禮場地有新元素，正中心有一個由12間店舖組成的巨型攤位。攤位由今年首度參與美酒佳餚巡禮的恒基兆業地產牽頭，集合12間集團旗下及合作的獲獎酒吧及高級食府。其中一檔為中菜府「唐述」，負責人周先生認為攤位格調上較舒服，又指預期人流勝去年，所以希望生意額亦有增長。

「唐述」為了巡禮特地推出「50年陳皮普洱雞蛋仔」。（湯致遠攝）

「唐述」負責人周先生指，恒基打造的攤位十分大型，格調亦較舒服。（湯致遠攝）

「唐述」為了巡禮特地推出「50年陳皮普洱茶雞蛋仔」，將50年的陳皮與普洱融入雞蛋仔，售價為兩個品味券（Token，每個25元）。周先生指，以往也有推出陳皮普洱雞蛋仔，但當時只用上10年及1年的東甲陳皮，今次加入了50年的梅江陳皮，味道會較沉穩。

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15年老牌展商：酒店或米芝蓮餐廳與品酒起協同作用

除了新面孔外，巡禮亦續有一些老牌參展商，例如今年已是第15年參展的「格魯吉亞酒莊」。負責人王女士指，上屆參展成績不錯，成功達成銷售目標，所以今年也繼續參展。她指，巡禮由上屆開始加入大量酒店或米芝蓮餐廳，其精緻小食與品酒起協同作用，吸引大量願意消費的入場人士，故她對今年的銷情依舊有信心，不會縮減規模，銷售目標與去年相若。

「格魯吉亞酒莊」負責人王女士指，酒店或米芝蓮餐廳與品酒能起協同作用。（湯致遠攝）

她的攤位有不同類型的酒，最便宜的只需一個品味券便能嘗試，例如紅酒、白酒及汽酒等；最昂貴的需六個品味券才能品嚐，是一支作價2,000元的XO級白蘭地。王女士直言「我珍藏咗20年㗎喇」。

這支作價2,000元的XO級白蘭地需六個品味券才能品嚐，王女士直言「我珍藏咗20年㗎喇」。（湯致遠攝）