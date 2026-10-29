智障女公園遭人突襲揸胸　慌忙下拍到施襲者背影　六旬漢認非禮

六旬退休漢涉在屯門河畔公園尾隨一名19歲智障女子，並突襲向她上下其手，然後急步逃走，惟遭女子拍攝到其背影，警方根據閉路電視紀錄尋人。退休漢被捕時稱：「我都係男人嚟。」他今(29日)在屯門法院承認一項非禮罪(TMCC2326/2026)。裁判官覃有方指被告的行為相當自私，一般會判處即時監禁，遂把案件押後至11月12日判刑，以為被告索取社會服務令及感化報告，並准被告繼續保釋。



被告陳運銘(67歲，退休人士）承認一項非禮罪。控罪指，他於2026年10月3日，在屯門青松觀路河畔公園非禮事主X。

被告陳運銘在屯門法院承認非禮智障女子。(葉志明攝)

女事主被非禮後拍到被告背影

案情指，事主X自幼確診輕度弱智，與被告互不相識。女事主在2026年10月3日中午1時左右獨自步行回家時，被告走近並尾隨。當二人到達屯門河畔公園時，被告突然非禮事主的胸及下身數次，然後迅速逃走。事主拍攝到被告的背影，同時感到憂慮，她把事件告知祖母並報警。

被告被捕時稱：我都係男人嚟

警方透過閉路電視確認被告的身份及住址，並在其住所把他拘捕。被告警誡下說：「我都係男人嚟，我一時控制唔住誘惑，先揸佢個波同摷佢下體，畀次機會啦阿sir。」被告又稱意識到非禮是「好唔啱嘅行為」。警方搜屋時發現被告犯案時所穿的衣物。

辯方代表被告向事主道歉

辯方求情指，被告誠懇地想向事主道歉，承認犯案是一時衝動。他坦白認罪，亦與警方合作。被告事發時不知道事主是智障人士，被告妻子亦有到庭支持他，望法庭可考慮索取社會服務令報告。

官斥被告自私 其行為對事主造成傷害

覃官指，儘管辯方力陳被告不知道事主有智力障礙，但他對年輕女子作出此類行為，本案性質已相當嚴重，法庭須保護她們免受侵犯，且被告的行為相當自私，對事主的身心造成傷害，相信她對事件難以忘懷，一般會判處即時監禁，但因不想抹煞其他判罰形式，先為被告索取社會服務令及感化報告。